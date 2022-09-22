ВСУ сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе производства Ирана 22 сентября, 22:41 Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Защитники Украины вечером в четверг, 22 сентября, сбили на южном направлении сразу четыре российских дрона-камикадзе иранского производства.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, около 20:00 в Николаевской области бойцы зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 двумя управляемыми зенитными ракетами средней дальности.

Видео дня

13 сентября СтратКом ВСУ сообщил, что защитники Украины, вероятно, впервые уничтожили иранский ударный беспилотник возле Купянска. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих беспилотники, которые поставляются в РФ.

В конце августа телеканал CNN сообщил, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.