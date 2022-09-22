ВСУ сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе производства Ирана

22 сентября, 22:41
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Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Защитники Украины вечером в четверг, 22 сентября, сбили на южном направлении сразу четыре российских дрона-камикадзе иранского производства.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook, около 20:00 в Николаевской области бойцы зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 двумя управляемыми зенитными ракетами средней дальности.

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13 сентября СтратКом ВСУ сообщил, что защитники Украины, вероятно, впервые уничтожили иранский ударный беспилотник возле Купянска. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих беспилотники, которые поставляются в РФ.

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В конце августа телеканал CNN сообщил, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

https://www.youtube.com/embed/s5Fw3-hqKTA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Иран Беспилотники БПЛА Николаевская область Воздушные силы Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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