Россия может прятать иранские дроны-камикадзе и баллистические ракеты в хранилищах Курской АЭС — украинская разведка

4 ноября, 12:47
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По данным ГУР, в подземных хранилищах Курской АЭС РФ может хранить ракеты и дроны-камикадзе из Ирана (Фото:ГУР МО)

По данным ГУР, в подземных хранилищах Курской АЭС РФ может хранить ракеты и дроны-камикадзе из Ирана (Фото:ГУР МО)

Россия может хранить дроны-камикадзе и баллистические ракеты иранского производства в подземных хранилищах Курской АЭС, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в течение последних нескольких недель в подземные ангары предприятия Курскатомэнергоремонт в районе поселка Иванино Курской области заезжали гражданские грузовики на иранских номерах с неизвестным грузом.

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В разведке не исключают, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС, используется российскими силами в военных целях.

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Там могут скрыто размещать и обслуживать боеприпасы к ракетному вооружению и иранским БПЛА.

«Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет», — добавили в ГУР.

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С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

https://www.youtube.com/watch?v=qMZ2ackw2QQ&feature=emb_title

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

При этом официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Иран Баллистические ракеты АЭС Курск Война России против Украины дроны-камикадзе

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