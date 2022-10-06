Новая атака иранских дронов: в Николаевской области сбили два Shahed-136 и один Mohajer-6
В Николаевской области сбили три иранских беспилотника (Фото:Handout via REUTERS)
Утром в четверг, 6 октября, Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе иранского производства.
Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.
Украинские силы сбили три иранских беспилотника.
«6 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6», — говорится в сообщении.
В ночь с 5 на 6 октября украинские силы сбили девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на южном направлении.
Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.