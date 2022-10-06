Новая атака иранских дронов: в Николаевской области сбили два Shahed-136 и один Mohajer-6 6 октября, 13:03 В Николаевской области сбили три иранских беспилотника (Фото:Handout via REUTERS)

Утром в четверг, 6 октября, Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Украинские силы сбили три иранских беспилотника.

«6 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг ликвидированы два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 и один ударный беспилотник Mohajer-6», — говорится в сообщении.

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В ночь с 5 на 6 октября украинские силы сбили девять иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на южном направлении.

Накануне оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего по городу выпустили около 12 дронов, половину из них сбили.

Инфографика: НВ