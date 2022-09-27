Ни один иранский дрон-камикадзе не долетел до Николаева — Ким
Дроны-камикадзе Shahed-136 не атаковали Николаев (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
Ни один иранский дрон-камикадзе Shahed-136 не долетел до Николаева.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Уже есть определенное количество сбитых таких дронов-камикадзе. Ни один из них не долетел до объектов города», — отметил Ким.
Кроме иранских дронов, за последние сутки в районе был сбит Орлан-10.
Ким добавил, что сейчас прорабатываются пути эффективной борьбы с дронами-камикадзе.
Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Военно-морских сил уничтожила три иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать Николаевскую область.