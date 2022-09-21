В Воздушных силах рассказали, из какого оружия можно сбивать иранские беспилотники

21 сентября, 08:12
Поделиться:
В Воздушных силах заявили, что с иранскими беспилотниками можно эффективно бороться (Фото:СтратКом ВСУ)

В Воздушных силах заявили, что с иранскими беспилотниками можно эффективно бороться (Фото:СтратКом ВСУ)

Воздушные силы ВСУ исследуют эффективность иранских беспилотников. Противодействие им организовывается.

Об этом в комментарии Украинской правде заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, два обнародованных случая — это сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны дроны-камикадзе Shahed-136.

Видео дня

Читайте также:
Свои запасы истощаются. Россия все чаще покупает оружие у стран под жесткими санкциями — Минобороны Британии

Как пояснил Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, в основном летящая на низкой высоте. Ее можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием.

Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская зенитная самоходная установка Шилка, или немецкая ЗСУ Gepard.

Кроме того, обезвредить такой дрон можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам представителя командования, говорить, насколько эффективно такое оружие как Shahed-136, пока рано. Также пока невозможно подтвердить, что это единственный тип беспилотника, который Иран предоставил России.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=s5Fw3-hqKTA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Иран Беспилотники Воздушные силы Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X