В Воздушных силах рассказали, из какого оружия можно сбивать иранские беспилотники 21 сентября, 08:12 В Воздушных силах заявили, что с иранскими беспилотниками можно эффективно бороться (Фото:СтратКом ВСУ)

Воздушные силы ВСУ исследуют эффективность иранских беспилотников. Противодействие им организовывается.



Об этом в комментарии Украинской правде заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, два обнародованных случая — это сбитые подразделениями Воздушных сил и другими силами обороны дроны-камикадзе Shahed-136.

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Как пояснил Игнат, это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, в основном летящая на низкой высоте. Ее можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием.

Но лучше для этого подходят зенитные пушки, или, например, такие средства ПВО, как украинская зенитная самоходная установка Шилка, или немецкая ЗСУ Gepard.



Кроме того, обезвредить такой дрон можно с помощью средств радиоэлектронной борьбы.



По словам представителя командования, говорить, насколько эффективно такое оружие как Shahed-136, пока рано. Также пока невозможно подтвердить, что это единственный тип беспилотника, который Иран предоставил России.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

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