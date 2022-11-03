Иран поставляет РФ дроны двумя путями — Центр национального сопротивления 3 ноября, 17:10 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Центр национального сопротивления выяснил, что Иран поставляет России дроны двумя путями: морским и воздушным.

По данным организации, Иран активно поставляет РФ такие модели БПЛА: Mohajer, Arash-1 и Arash-2, Shahed-131 и Shahed-136.

Воздушным путем доставку дронов и инструкторов осуществляют следующие компании: Iran Air (иранская государственная авиакомпания, контролируемая местным министерством инфраструктуры); Mahan Air (основателем является Некоммерческий институт Молала Мовахедина); Pouya Air (входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран); Saha Airlines (входит в состав военно-воздушных сил Ирана).

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Таким образом речь идет о трех государственных авиакомпаниях и одной якобы частной. При этом, государственные компании подчинены военно-политическому руководству, что, несмотря на публичные заявления, доказывает полную поддержку вторжению РФ со стороны иранских властей.

Поставки иранских дронов в РФ / Фото: Центр национального сопротивления

Что касается частной, то частная она лишь условно, отмечают в ЦНС. Учредителем коммерческого института является Хосейн Мараши (бывший вице-президент Ирана). С конца 2011 года компания находится в санкционных списках США за материальную и техническую поддержку КСИР, которое по факту и контролирует авиаперевозчика и использует его в своих целях.

ЦНС отмечает, только Pouya Air с 12 по 18 октября выполнило пять грузовых рейсов по маршруту Тегеран — Москва. Большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76.

Для перевозки дронов Иран использует и морской путь через Каспийское море. По документам иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является Астрахань, или Махачкала.