Reverse engineering. Чем опасно получение Ираном образцов NLAW, Javelin и Stinger — Defense Express 9 ноября, 15:57 Эксклюзив НВ Украинский военный с комплексом Javelin (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россияне в обмен на дроны-камикадзе могли передать иранцам образцы западного оружия, попавшие к ним с поля боя в Украине. Речь идет о британской ПТРК NLAW, американских ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Радио НВ объяснил, как эти образцы могут использоваться в стране, которая стала союзником агрессора.

Олег Катков главный редактор Defense Express

Это супер-вопрос о реверсе инжиниринга (англ. reverse engineering) в Иране. Есть два аспекта. Они действительно занимаются реверс инжинирингом и делают это крайне интересно.

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Например, Шахед-136 фактически повторяет аэродинамическую схему израильского дрона-камикадзе, предназначенного для уничтожения [РЛС] (радиолокационных систем — ред.), [Harpy]. Но от Harpy там ничего нет, кроме аэродинамической формы.

Есть еще один аспект, который был замечен на Шахед-136: иранцы не до конца понимают, как работают кумулятивные боеприпасы, потому что разместили воронку на Шахеде, но таким образом, что она не работает в принципе. То есть, они разбирают, смотрят, потом собирают. И иногда собирают очень похоже, вот такой вот карго-культ у них. Если оно будет выглядеть, например, как израильский беспилотник, то оно будет таким же качественным, как у Израиля.

Но действительно там реверс инжиниринг есть. Максимальный уровень такого реверс инжиниринга — это понять, как это работает.

Вот они разбирают: «Ага, это тепловизионная головка самонаведения. Да, надо взять тепловизор. А где мы можем взять его? Нигде, мы под санкциями». Тепловизоры производятся только в нескольких странах. И это все под сильным контролем. Пусть где-то через четвертые руки купили тепловизор. Сколько они тепловизоров приобретут? Единицы. И все они идут на БПЛА разведывательного класса. Не будут они собирать Джавелин банально из-за того, что у них нет производства тепловизора. А его достать, то единица тепловизора будет стоить астрономическую [цену], потому что она безумных денег стоит. И количество ограничено.

То есть они производить условно Джавелин не будут.

Помните, когда еще Югославию бомбили? Югославы сбили Ф-117 и сбили Томагавк. Его обломки, даже почти целый Томагавк, находится в музее в Болграде. Но ни у Сербии, ни у РФ после этого [американских] самолетов и Томагавков не появилось.

Мало разобрать, понять, как оно работает, даже мало иметь определенные наименования комплектующих, из которых можно собрать что-то аналогичное. Вопрос еще и в наличии этих всех критических компонентов, составляющих оружие.

Однако это важно, потому что ты начинаешь понимать, как это работает, куда нужно идти. И это мы говорим о Джавелине. Я думаю, Стингер они и так могли достать. В NLAW действительно довольно относительно непростая система, там крайне интересно все сделано. К примеру, они могут понять, как работает магнитный сенсор ракеты NLAW. Могут понять, но это не значит, что они могут повторить.

Впрочем, они будут знать, куда двигаться и не повторять ошибки. То есть реверс инжиниринг — это на самом деле для таких стран, как Иран, вообще единственная возможность [хоть что-то у себя разрабатывать, даже такое несложное].