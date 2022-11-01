Через Каспийское море: в начале ноября Иран намерен поставить РФ еще более 200 дронов — ГУР 1 ноября, 15:45 РФ использует иранские дроны для атак на гражданскую инфраструктуру Украины (Фото:DR)

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупредили, что в начале ноября Иран планирует отправить РФ новую партию своих дронов.

Как сообщается, речь идет о более 200 боевых беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

«Известно, что поставка БпЛА будет осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном виде. В дальнейшем на территории России их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности Герань-2», — говорится в сообщении.

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В ГУР также отметили, что, начиная с 13 сентября, когда российские захватчики впервые применили против Украины иранские беспилотники-камикадзе, Силы обороны сбили уже более 300 таких дронов.

Согласно данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

При этом официальный Тегеран несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.

В свою очередь советник главы Офиса президент Михаил Подоляк подчеркнул, что Иран сознательно содействует российской агрессии против мирного населения Украины.

«Если Иран передает России ракеты — он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами — он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан им официально», — заявил он у себя в Twitter.

Кремлевский режим использует иранские дроны для массированных атак на объекты критической инфраструктуры Украины. В результате таких ударов было повреждено около 30% украинских электростанций страны.

