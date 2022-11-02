Украина ведет переговоры о поставках ЗРК, которые смогут сбивать иранские ракеты — Ермак 2 ноября, 10:22 Ермак заявил, что Украина получит ЗРК, способные сбивать иранские ракеты (Фото:ОПУ)

Украина активно ведет переговоры о поставках современных ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты, которые планирует закупить Россия.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Сейчас мы активно ведем диалог по поставкам современных ЗРК, над этим работаем каждый день. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны», — отметил он.

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Ермак отметил, что желание России получить иранские ракеты подтверждает работу санкций.

«ВПК РФ не способен создавать двигатели, они ищут чипы в стиральных машинках. Военная машина России становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, помогающих им ремонтировать один сосед», — добавил он.

Глава ОП также подчеркнул, что Киев делает все возможное для ускорения поставок современных вооружений.

Накануне пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия хочет приобрести у Ирана баллистические ракеты типа Искандер-М.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

С начала октября войска РФ атакую украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

При этом официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжает это отрицать.





