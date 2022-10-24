Иран отрицает, что направлял своих инструкторов в оккупированный Крым

24 октября, 18:24
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Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.

Об этом сообщает AFP.

Комментируя заявление Белого дома об участии в войне в Украине, Канани заявил: «Мы решительно опровергаем эту новость».

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Он также обвинил США в стремлении «отвлечь общественное мнение от разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, находясь на одной стороне конфликта и интенсивно экспортируя оружие и технику в Украину».

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19 октября американская газета The New York Times сообщила, что Кремлевский режим столкнулся с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Также собеседники газеты заявили, что иранские инструкторы находятся в Крыму, где обучают российских военнослужащих.

https://www.youtube.com/watch?v=FVUy_SHHmWI

Последние массированные удары беспилотниками-камикадзе по городам Украины, в результате которых было повреждено около 30% ее электростанций, могут быть связаны именно с прибытием иранских инструкторов.

В связи с участием Ирана в войне на стороне РФ МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Иран Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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