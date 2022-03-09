Вместе с добровольцами. Экс-министр обороны Грузии приехал в Украину воевать против российских войск 9 марта, 00:52 Цей матеріал також доступний українською Ираклий Окруашвили (Фото:Минобороны Украины/Twitter)

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против России.



Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!» — заявили в ведомстве.

Окруашвили занимал должность министра обороны Грузии в течение 2004—2006 годов. До этого он был министром внутренних дел и генеральным прокурором, а после 2006-го возглавил Министерство экономического развития. Через год Окруашвили взяли под стражу после обвинений в адрес тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили — его обвиняли в коррупции, политик это отрицал и считал себя политзаключенным.

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27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Он будет состоять из иностранцев, желающих принять участие в отражении российской агрессии.

Украина уже получила более 20 тысяч заявок из 52 стран. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

8 марта при главном управлении разведки Минобороны создали отдельное спецподразделение Интернационального легиона, военные уже начали выполнять боевые задания в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

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