Ведущему инженеру-конструктору Антонова, который называл Украину «окраиной России», сообщили о подозрении

31 мая, 18:27
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Инженер ГП Антонов называл Украину «окраиной России» (Фото:Київська обласна прокуратура / Telegram)

Инженер ГП Антонов называл Украину «окраиной России» (Фото:Київська обласна прокуратура / Telegram)

Киевская областная прокуратура сообщила ведущему инженеру-конструктору ГП Антонов о подозрении за оправдание вооруженной агрессии России и прославление военных страны-агрессора (ч. 2 ст. 436−2 УК Украины).

Война России против Украины — главные события 31 мая

Как пишет пресс-служба прокуратуры, по информации следствия, в марте-апреле 2022 года житель Ирпеня распространял в соцсетях пророссийские публикации и оправдывал агрессию РФ против Украины. В частности, он публиковал карту Украины, на которой часть украинских территорий якобы стала принадлежать соседним странам, и утверждал, что «нет такой страны как Украина, есть окраина России».

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В суд направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Во время обыска у него изъяли компьютерную технику и телефоны, которые сотрудник ГП Антонов использовал для незаконной деятельности.

В СБУ ранее 31 мая сообщили, что разоблачили сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу России. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, он не раз обращался к российскому диктатору Владимиру Путину и просил о гражданстве страны-агрессора.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Антонов Подозрение Прокуратура Война России против Украины

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