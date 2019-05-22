Инвестиция со статусом. «Бульвар Фонтанов» отпраздновал окончание строительства Вчера, 12:48 917 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською City One Development Комплекс премиум-класса «Бульвар Фонтанов» City One Development

Полное завершение строительства комплекса премиум-класса — очередной шаг для девелопера проекта — компании City One Development, которая реализовывает комплекс «Бульвар Фонтанов» в партнерстве с компанией UDP, и огромный скачок для всего столичного рынка жилой недвижимости. Реализованная тут инновационная модель City Resоrt полностью изменила парадигму комфортного проживания в столице.

Ярким символом этого качественного перехода стало грандиозное Grand Opening Show, приуроченное к официальному открытию последнего дома второй очереди комплекса и полному завершению строительства ЖК «Бульвар Фонтанов». Безупречная репутация девелопера проекта и ставшее эталонным высочайшее качество всего, что носит его имя — будь-то качество и концепция строительства или стандарты проведения светских мероприятий, позволили собрать на празднике самых ярких представителей деловой и культурной элиты столицы. Они стали участниками финала Национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины — 2019», насладились роскошным шоу фонтанов и раздели свои эмоции с мировыми музыкальными звездами — Lou Bega, Eneli, Karl Frierson, Khayat и Евгением Хмарой.

Фото: City One Development

Передавая символические ключи от комплекса его первым жильцам, руководитель проекта «Бульвар Фонтанов» Светлана Касамара сказала: «Мы прошли вместе большой путь — от первых чертежей и макетов к воплощению всех наших планов в реальность. Мы создали это уникальное жилое пространство, а вы — полнили его жизнью. И я верю, что оно станет неисчерпаемым источником вдохновения для всех, кто называет это место своим домом».

Проверяя теорию практикой, создатели инновационной модели «городского курорта», где все привилегии жизни в мегаполисе органично сочетаются с атмосферой приватности, спокойствия и экологичного образа жизни, предложили принципиально новый сценарий комфортного проживания в столице.

Жизнь в достопримечательности

Отличная локация в престижном районе давно стала must have любой новостройки премиального сегмента. Но не каждая из них становится центром притяжения, взяв на себя роль визитной карточки самых актуальных трендов мировой жилищной архитектуры. Грамотно используя рельеф территории и исторический бэкграунд местности, создатели комплекса воплотили в жизнь идею воды, света и легкости пространства и создали прямо на главной площади комплекса уникальную 150-метровую аллею светомузыкальных фонтанов. Расположенная вдоль нее променада с удобными скамейками и ландшафтным дизайном сразу стала сердцем квартала, которое задает ритм его жизни — дарящий свежесть утром и расслабляющий вечером. Не случайно именно здесь любят проводить досуг жители квартала, устраивая совместные праздники, гуляя с детьми, расслабляясь от городской суеты прямо в городе. Лаконичная выразительность зданий создается с помощью современных строительных материалов и технологий, подчеркивающих привлекательность экологичного и этичного образа жизни. Не случайно, проект стал победителем престижной международной премии International Property Awards 2017−2018.

Фото: City One Development

Как обычно, только лучше

Но премиальное качество жизни это не только комфортабельные квадратные метры и разнообразная планировка квартир, где каждый сантиметр функционален. Оно не ограничивается стенами квартиры, а окружает жильцов повсюду. Речь идет об удобной инфраструктуре комплекса, напрямую улучшающей жизнь. Безопасные дворы без машин — позволяют не только наслаждаться тишиной, свежим воздухом и спокойно заниматься спортом, но и избавляют от беспокойства о детях, для которых оборудованы специальные игровые зоны. При этом с помощью лифта всегда легко добраться к своей машине на подземный трехуровневый паркинг. А лаунж-зона в пентхаусе с панорамным видом и большой террасой не только дает возможность принимать гостей, но и устраивать деловые встречи и презентации, смотреть фильмы в кинозале, проводить кулинарные мастер-классы, а также оставлять малышей в игровой комнате под присмотром опытного персонала. На террасе уютно расположилась зона барбекю, которую приятно дополняют фантастические виды на город с высоты птичьего полета.

Фото: City One Development

Инвестиция в мечту

Самый надежный способ сохранения и приумножения капитала — приобретение высоколиквидной недвижимости в успешном проекте от надежного застройщика, где реализованы самые актуальные мировые тренды в сфере жилой недвижимости, где есть однородная социальная среда и созданы все условия для комфортной и безопасной жизни всей семьи, в престижном и статусном «Бульваре Фонтанов».

Наталья Кирьянова

Лицензия, выданная ДАБИУ, дата принятия решения и номер приказа о выдаче лицензии 26 апреля 2013 № 13-Л, регистрационный номер AE № 261 156.