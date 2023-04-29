Инвестиции в помощь бизнесу. В Киев прибыла делегация из США для подписания договора с Зеленским
Делегация США на встрече с Владимиром Зеленским (Фото:Бриджит Бринк/Twitter)
29 апреля в Киев прибыли члены делегации США, которые подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о 25 млн долларов инвестиций Международной финансовой корпорации развития ( DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу.
Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
«Тепло поздравили в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Владимиром Зеленским договора о 25 млн доларов инвестиции Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу», — говорится в сообщении.
Бринк подчеркнула, что США «должны действовать срочно, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать».
«Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в украинское будущее» — добавила посол.