Инвестиции в помощь бизнесу. В Киев прибыла делегация из США для подписания договора с Зеленским 29 апреля, 15:21 Делегация США на встрече с Владимиром Зеленским (Фото:Бриджит Бринк/Twitter)

29 апреля в Киев прибыли члены делегации США, которые подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о 25 млн долларов инвестиций Международной финансовой корпорации развития ( DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу.

Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.



«Тепло поздравили в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Владимиром Зеленским договора о 25 млн доларов инвестиции Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу», — говорится в сообщении.

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Бринк подчеркнула, что США «должны действовать срочно, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать».

«Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в украинское будущее» — добавила посол.

Ми маємо діяти терміново, щоб допомогти економіці України не просто вижити, а й процвітати. Підтримуючи оборону України, ми також інвестуємо в українське майбутнє. pic.twitter.com/ObUHPGFDW3 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023