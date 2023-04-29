Инвестиции в помощь бизнесу. В Киев прибыла делегация из США для подписания договора с Зеленским

29 апреля, 15:21
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Делегация США на встрече с Владимиром Зеленским (Фото:Бриджит Бринк/Twitter)

Делегация США на встрече с Владимиром Зеленским (Фото:Бриджит Бринк/Twitter)

29 апреля в Киев прибыли члены делегации США, которые подпишут с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о 25 млн долларов инвестиций Международной финансовой корпорации развития ( DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу.

Об этом в своем Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«Тепло поздравили в Киеве генерального директора Международной финансовой корпорации развития США Скотта Натана, помощника администратора USAID Europe/Eurasia Эрин МакКи и координатора помощи Государственного департамента в Европе Марию Лонги для подписания с президентом Владимиром Зеленским договора о 25 млн доларов инвестиции Международной финансовой корпорации развития (DFC) в Horizon Capital для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу», — говорится в сообщении.

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Бринк подчеркнула, что США «должны действовать срочно, чтобы помочь экономике Украины не просто выжить, но и процветать».

«Поддерживая оборону Украины, мы также инвестируем в украинское будущее» — добавила посол.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   США Бизнес Инвестиции Владимир Зеленский

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