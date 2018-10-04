Инцидент с фекалиями в горсовете Николаева: активистам грозит штраф, депутата могут лишить разрешения на ношение оружия

Полиция привлекла к административной ответственности активистов. которые облили фекалиями депутатов на заседании горсовета Николаева.

По данным правоохранителей, после инцидента активистов вывели из сессионного зала в холл, там между одним из участников акции и политиком продолжалась ссора.

Депутат достал оружие, предварительно, травматического действия, и, демонстрируя его присутствующим, предупредил о намерениях в дальнейшем "реагировать по-другому".

Сотрудники полиции заставили депутата опустить пистолет и вывели народного избранника из помещения.

Активисты были доставлены в отделение полиции. Ими оказались 19-летние жители Николаева.

На них составили административные протоколы, которые влекут за собой штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также правоохранители будут принимать решение о разрешении на ношение и хранение оружия депутатом горсовета.

Ранее сообщалось, что во время сессии Николаевского городского совета мужчина облил депутатов фекалиями. Он вошел в зал заседаний, сообщив охране, что якобы несет кому-то "кофе".