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Инцидент на Лычаковском кладбище во Львове: задержанными оказались граждане Польши

Сегодня, 15:26
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Скульптуры львов должны быть отреставрированы

Фото: varianty.lviv.ua

Задержанными при попытке повредить конструкции вокруг скульптур львов на территории Мемориала орлят Лычаковского кладбища во Львове оказались иностранцами.

Как сообщили ZAXID.NET в пресс-службе Национальной полиции Львовской области, это две супружеские пары иностранцев, все задержанные - 1993 года рождения.

По информации источника в правоохранительных органах, задержанные являются гражданами Польши.

Напомним, что 9 декабря охрана Лычаковского кладбища задержала четырех человек за повреждения конструкций вокруг скульптур львов на территории Мемориала орлят.

На камерах видеонаблюдения охрана увидела неизвестных, которые пытались снять деревянные доски возле львов.

Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.

Теги:   Кладбище Полиция Львов Польша

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