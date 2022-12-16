«Наступление на Киев никогда не прекращалось». Что и кому хотел сказать Залужный: важные оценки резонансного интервью 16 декабря, 17:05 Сюжет Украинские военные держат линию фронта на востоке: военнослужащие батальона Карпатська Січ вблизи города Лиман Донецкой области, 8 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Украине обсуждают знаковое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое он дал журналу The Economist. В нем генерал предупредил о высокой вероятности нового наступления РФ на Киев, реалистично оценил планы и опасность врага и указал миру на дефицит ресурсов ВСУ.

Теперь в украинском обществе дискутируют о четко очерченных Залужным рисках нового масштабного наступления России в начале 2023 года.

НВ собрал несколько оценок о важных месседжах главнокомандующего ВСУ от украинских лидеров мнений.

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Политолог Петр Олещук подчеркивает, что Валерий Залужный «не сказал ничего такого, что не должно было бы быть очевидно каждому гражданину Украины после стольких месяцев войны».

«Да, понятно, что все сказанное было сказано именно для иностранцев, но это не значит, что кто-то кому-то врал. Просто на Западе некоторые думают, что украинцы «отбились», и пора начинать переговоры, а отвоевание оккупированных территорий — это что-то «не столь важное», — замечает Олещук.

По его мнению, именно для западной аудитории Залужный рассказывает вполне понятные вещи: «Враг и не собирается прекращать войну, он не собирается отказываться от своих планов захвата Украины, для этого враг проводит у себя мобилизацию, и какой бы эта мобилизация ни была, но она дает врагу не одну сотню тысяч тел, которые можно вооружить автоматами и бросить в бой. И пока это тело ликвидируют, он вполне может сам кого-нибудь убить. А когда тело ликвидируют, мобилизуют новое тело. И потенциально таких тел тоже не один миллион».



Об этом всем необходимо напоминать, убежден Олещук, поскольку некоторые из «западных друзей» Украины начали воспринимать войну как рутину", забывая, с каким опасным врагом мы имеем дело".

«Конечно, все это не означает апокалиптических настроений и прогнозов, потому что ясно, что всю эту орду есть кому и есть чем встретить. Но это не значит, что орда сама исчезнет и не принесет вреда», — напоминает он о реалиях, с которыми столкнулась Украина.

Олещук выражает благодарность Залужному за то, что руководство украинской армии «честно и по-взрослому общается з общественностью». «Без разнообразных преувеличений и „успокоений“. Есть вызовы, есть проблемы, есть коварный враг. Являются ли все эти вызовы непреодолимой проблемой для Украины? Нет, конечно. Просто все имеет цену, и в данном случае очень высокую цену, о которой никому забывать нельзя», — резюмирует Петр Олещук. Он также призывает украинцев не впадать то в панику, то в эйфорию. «Надо как-то держать свое психологическое состояние в норме, потому что нас еще ждет очень много всего», — резюмирует политолог.

Соучредитель ОО Смарт освіта Иванна Коберник признает, что была восхищена заявлениями Залужного. «Крутой профессиональный руководитель ВСУ, рационально мыслящий, осознающий угрозы, но уверенный в себе и своих людях, которых сотни тысяч», — передает свои впечатления Коберник.

В то же время она была удивлена реакцией украинских соцсетей и тем, что для некоторых пользователей описанное Залужным развитие событий стало сюрпризом.

«Почитала ФБ. Удивилась. Оказывается людей, которые думали, что все вот-вот закончится, много даже в моей ленте. И они напуганы и разочарованы. Но я не понимаю — с какой стати, исходя из какой информации они делали свои выводы об этом вот-вот?» — замечает Коберник, в итоге иронизируя, что «срач — украинская восстановительная энергия».

Писатель Андрей Кокотюха подчеркивает важность трезвой оценки врага, о чем также напомнил Залужный. «Россию недооценивать нельзя, — соглашается с главнокомандующим ВСУ Кокотюха. — „Ха-ха, смотри, они тампоны и прокладки в раны заталкивают. Смотри, они бутылки пластиковые надевают на колени. Да нет, они не будут воевать. Да нет, они разбегутся. Да кто они такие вообще!“ С подобными мыслями победить тяжело. Россия — проблема. С безграничным ресурсом, который трудно назвать человеческим — это что-то живое, шевелится, но несет смерть. И прет прямо на нас».

Андрей Пидлисный, координатор ветеранской организации Res_Publika. Брати по Зброї и военнослужащий ВСУ, также подчеркивает важность реального восприятия той опасности, которую несет Россия.

«Мне уже самому надоело на телеканалах постоянно подчеркивать, что не все так просто, как кажется. Что те, кого вы называете зеками и „чмобиками“, тоже стреляют по нашим военным и делают это достаточно эффективно. Что закрыть небо одним комплексом IRIS-T не удастся, даже учитывая, что его эффективность почти 100%. Что мы бы вероятно проиграли войну, если бы не решили весной проблему с топливом, снарядами и бронетехникой. Что большие наступления, о которых вы так радостно делитесь [в соцсетях], являются следствием кровавых битв, с бешеным количеством раненых и утраченной техники», — пишет Пидлисный.

В то же время он убежден, что интервью «в первую очередь, было посылом западным партнерам» — о том, что «враг сильнее нас, их больше и они лучше оснащены, единственный способ их остановить — компетентность наших командиров, умноженная на мужество и боевой дух наших военных, плюс техника и средства западных партнеров, без которой нам не добиться нужных результатов, ничего больше».

Николай Малуха, специалист по интернет-коммуникациям, напоминает, что интервью с Валерием Залужным вышло в The Economist одновременно с несколькими другими интервью — в частности, это беседы издания с Владимиром Зеленским и генерал-полковником Александром Сырским, командующим Сухопутными войсками ВСУ.

«На самом деле этот материал — лучшее, что может быть сегодня для западной аудитории. А учитывая, что такую статью написал не журнал Мурзилка, а самый авторитетный в мире Economist, Украина сорвала джекпот», — убежден Малуха.

Он соглашается, что Украине необходимо «прямо говорить» Западу о таких тезисах:

россияне готовят 200 тыс. военных и мобилизуют свою промышленность;

они повторно хотят попробовать « пройтись по Крещатику»;

пройтись по Крещатику»; наступление будет со всех сторон, в т. ч. из Беларуси;

из Беларуси; у нас заканчиваются боеприпасы;

нам крайне необходима современная ПВО;

нам нужны танки и вертолеты;

нам нужны снаряды, стреляющие минимум в 2 раза дальше, чем сейчас.

«Кстати, в статье есть обращение не только к западной аудитории. Там содержится четкий сигнал украинским властям: Украина также должна понять, что поток военной и финансовой помощи зависит от того, удастся ли ей избежать внутреннего соперничества и обуздать давнюю коррупцию, — отмечает Малуха. — А вывод [статьи] суперовый: весь мир, включая Россию, выиграет от краха реваншистской идеи воссоздания старой Российской империи».

Журналист Виктор Кищак отмечает, что больше всего в интервью Залужному ему понравилась фраза о лидерстве и контрасте между руководителями ВСУ и российской армии.

Писательница и спикер Киево-Могилянской бизнес-школы Оксана Мороз предполагает, что заявления о возможном наступлении России в феврале не случайно синхронно прозвучали в западных СМИ из уст Зеленского, Залужного, Сырского, Резникова и Кулебы.

«Стоит зайти в Googlе и посмотреть, когда еще была такая синхронность. А она была. И тоже фейсбук-аналитики кричали „зачем это говорить“. А потом все радовались освобождению Харьковской области. У каждого сообщения есть своя целевая аудитория. Сегодняшние все сообщения вышли в топовых международных изданиях», — подчеркивает Мороз.

Елена Сас, специалист в сфере коммуникаций и координатор проектов ГО Мережа захисту національних інтересів АНТС, выделяет две важные задачи, которые выполняет интервью Залужного:

отрезвляет украинцев внутри страны;

показывает опции внешним игрокам ( «Что будет, если. Дает пищу для размышлений о перспективах, если ничего не менять в смысле военной помощи и более радикальных политических решений»).

«И первое, и второе необходимо. Вывод — кто знает английский, у кого есть аудитория даже среди простых людей на западе, надо простыми словами объяснить, что для нас не вариант каких-то уступок территорий на юге или востоке, потому что цель имперцев-зомби — Киев, суверенитет в целом, а это значит, что под угрозой восточные границы Европы, — пишет Сас. — И, похоже, тот список техники, который озвучил Залужный, точно стоит того, чтобы эту опасность для Запада с помощью ВСУ нейтрализовать».

Аналитик информационного цента Майдан Мониторинг Сергей Петров убежден, что интервью Залужного было направлено на всех: и на Запад, и на нас, и на московитов".

«При этом оно было не одно: для Экономиста дали интервью еще и Сырский, Зеленский и Ермак. У всех консолидированная позиция. То же сказал Резников для Гардиана. А еще Кулеба ранее», — напоминает Петров.

«Но только украинцы, судя по разговорам в фейсбучике, так и не поняли до конца посыл главнокомандующего и других спикеров. Точнее, каждый понял свое, но не то, что хотел донести генерал. С другой стороны, те, кто понял, и так это знали раньше, поэтому зачем об этом писать, если это очевидные вещи?» — иронизирует Петров.

Предприниматель Федор Сердюк, основатель благотворительного фонда PULSE, который обучает тактической медицине украинских военных, удивляется, что в интервью генерала Залужного больше всего резонанса вызвала мысль о неотвратимости повторного наступления на Киев.

" Друзья, наступление на Киев никогда не прекращалось. Наступление на Бахмут — это наступление на Киев. Наступление на Николаев — это наступление на Киев. Даже наступление на крошечное Водяное Донецкой области — тоже наступление на Киев, — напоминает Сердюк, — Потому что цель врага — захват нашего государства. И она не изменилась. Так что не изменится и наш путь: победить".