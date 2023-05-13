Генерал Залужный рассказал, что заставило его плакать после 24 февраля 13 мая, 00:38 Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Світ навиворіт / YouTube)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тяжело переживает гибель защитников Украины. О своих эмоциях он рассказал в архивном интервью журналисту Дмитрию Комарову для проекта Рік.

«Я в первую очередь нормальный человек с абсолютно нормальным сердцем и то, что эмоции на лице и в поведении не выдают, скажем так, человеческой боли, это еще ничего не значит. На самом деле, сердце чувствует это очень и очень болезненно. И даже сейчас мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые запечатлелись в памяти… В телефонной книге я вижу очень много фамилий [людей], которых уже нет. Нет сил что-то сделать с этими записями. Наверное, я еще не готов к этому. Когда-то я, наверное, это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но не получится удалить это из памяти и своего сердца», — сказал генерал.



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На вопрос о том, плакал ли он с начала полномасштабного вторжения, Залужный рассказал, как ему пришлось сообщить матери защитника о гибели ее сына.

«Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но я человек. Один раз я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. Пока я с ней переписывался, у меня была надежда, что он все же жив и все будет хорошо. И в один момент мне доложили, что он, к сожалению, погиб, его нет», — вспомнил Залужный.

Он признался, что, когда должен был поговорить с матерью погибшего, у него «не хватило сил».

«Помню [имя погибшего бойца], но не буду говорить. Их придется называть очень много. Они все этого стоят», — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что «единственный феномен», который позволяет Украине до сих пор сражаться — украинский народ и бойцы, которые каждый день гибнут и получают ранения. Он напомнил, что победы Украины на фронте добыты защитниками, которые отдали жизни, освобождая украинскую территорию.

«К сожалению, мы потеряли очень многих людей. Очень многих солдат, сержантов, кадровых командиров, у которых были навыки и опыт… Это особенность любой войны: ее начинают кадровые военные, а заканчивают учителя, инженеры и бухгалтеры. Что, в принципе, сейчас и происходит», — добавил Залужный.

В интервью генерал также упомянул о своей семье и сказал, что родные почти не видели его с 2014 года. Он поделился, что рассказывал об этом главнокомандующему ВС США.

«В июле 2014 года уехал, вернулся через три месяца на две недели. Снова уехал. Вернулся через девять месяцев. Они меня не видели… скажем так, привыкли к этому», — сказал он.