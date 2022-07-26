«Стало еще сложнее». Глава ВОЗ в Украине — о том, как доставляет лекарства в оккупированные города, и о риске распространения холеры 26 июля, 18:46 Эксклюзив НВ На фото — доктор Ярно Хабихт, руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине (Фото:Представительство ВОЗ в Украине)

Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт — о смелости врачей и поразительной стойкости украинцев, а также о том, чего не хватает отечественной системе здравоохранения.

Пять месяцев продолжающейся войны России против Украины стали непростым испытанием для украинской системы здравоохранения. Впрочем, она доказала свою устойчивость и продолжает работать, параллельно выстраивая стратегию послевоенного обновления.

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О том, чего сейчас больше всего нуждаются украинские медики и пациенты, какую помощь получают от международных партнеров, о ситуации в прифронтовых и недавно деоккупированных регионах, а также об угрозе новой волны заболеваемости Covid-19, которая уже поднимается в Европе, НВ расспросил у доктора Ярно Хабихта, руководителя офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине.

— Каковы ключевые потребности украинской системы здравоохранения сегодня, и что делает ВОЗ, чтобы помочь их удовлетворить?

— Из-за российского вторжения система здравоохранения Украины оказалась под чрезвычайным давлением. Медицинские работники, которые выполняют огромную работу в очень сложных условиях, пациенты, которые получают помощь в укрытиях, рожают там детей, а также миллионы украинцев, которые перемещаются по стране — все это настоящий стресс-тест для системы. Следует также упомянуть немалое количество жителей оккупированных территорий, которым не хватает медицинской помощи. Еще пять месяцев назад никто не мог себе такого представить.

Представительство ВОЗ в Украине поддерживает гуманитарный ответ [на ситуацию в Украине] и сотрудничает с министерством здравоохранения (МОЗ) и властями. Наша команда работает в Киеве, Львове, Полтаве, Днепре и Виннице, готовится к открытию еще один офис в Одессе.

Наша поддержка разнится от обеспечения лекарствами до организации тренингов для медперсонала. По самым общим подсчетам, мы уже доставили в Украину 860 тонн медицинских средств — среди которых травматологические наборы, медикаменты, электрогенераторы и автомобили скорой помощи — и половину этого объема распределили по наиболее нуждающимся в них учреждениям. Мы также провели тренинги по оказанию первой помощи при массовых травмах и дополнительно при химических атаках для более 2 тыс. медицинских работников в нескольких областях Украины — преимущественно восточных и южных. В следующие месяцы мы продолжим обучать и делиться рекомендациями ВОЗ.

По нашим наблюдениям, если в первые месяцы после 24 февраля наиболее востребованными были помощь при травмах и медикаменты для ее предоставления и проведения операций, то в последние месяцы растет потребность в реабилитации и полихронической помощи – то есть в доступных лекарствах от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и пр.

Совместно с [министром здравоохранения] Виктором Ляшко и первой леди Еленой Зеленской мы также поддерживаем инициативы в сфере психического здоровья по всей Украине. Например, проводим [обучение мастер-тренеров по курсу ВОЗ] Самопомощь Плюс ( Self-Help Plus), чтобы люди могли самостоятельно регулировать свой уровень стресса до того, как у них разовьется какое-либо психическое нарушение.

И не забываем, что ковид все еще рядом. Более того, количество случаев заболевания в Украине растет – как и по всей Европе.

Наконец, то, что я считаю уникальным в Украине: несмотря на продолжающуюся войну и очень загруженную систему здравоохранения, здесь много рассуждают о восстановлении и отстройке. В этой сфере ВОЗ вместе с партнерами работает на сохранение оптимизма в такое беспрецедентное время и на определение принципов построения и восстановления системы здравоохранения таким образом, чтобы продолжить начавшиеся в 2016 году реформы.

Мы определили пять основных принципов, которых следует придерживаться для успешного восстановления. Во-первых, система должна быть более гибкой – это то, что мы поняли за последние пять месяцев. Во-вторых, она должна быть более человекоцентричной, ведь у украинцев немало ожиданий по поводу улучшений в системе здравоохранения. В-третьих, более справедливой, чтобы обеспечить финансовую защиту, ведь мы не хотим, чтобы каждую вторую гривню пациент вынимал из собственного кармана. В-четвертых, система должна быть более эффективной и, в-пятых, более подотчетной — чтобы избавиться от коррупции.

— Есть ли у вас доступ к оккупированным территориям , чтобы поставлять туда лекарства или оказывать медицинские услуги? Помогаете ли вы городам, которые обстреливают больше всего?

— Сначала у нас был доступ ко многим таким местам — Харькову, Сумам, Херсону. В последние месяцы стало труднее. Но как раз несколько дней назад у нас была возможность вместе с несколькими агентствами ООН, включая Всемирную продовольственную программу, доставить лекарства в Краматорск и прилегающие территории. Должен признать, доставлять гуманитарную помощь очень сложно. Мы просим о предоставлении гуманитарных коридоров, а тем временем заготавливаем наборы для лечения ранений, травм и экстренного хирургического вмешательства, другие медикаменты в Днепре, Полтаве, Одессе – чтобы когда появится такая возможность, доставить их гражданским [на оккупированных территориях].

— Если говорить о военной медицине, насколько хорошо украинские медики справляются со сложными политравмами, по вашему мнению? И какую помощь в этой сфере оказывает ВОЗ?

— Наша организация не специализируется на военных травмах как таковых и не работает напрямую с военными медиками. Мы занимаемся гуманитарной помощью гражданским. Но, пообщавшись со многими медиками, которые получили опыт в Украине, начиная с 2014 года, я знаю, что украинские медучреждения неплохо разбираются в такой помощи.

— Как вы считаете, есть ли у жителей прифронтовых территорий достаточный доступ к медицинским услугам?

— По данным отчетов и в соответствии с моей оценкой ситуации на юге и востоке Украины, там нужно больше медикаментов, а также операционного оборудования всего необходимого для лечения травм и ожогов, ампутаций. Поскольку мы уже засвидетельствовали сотни атак на украинскую систему здравоохранения, включая те, что привели к гибели медицинских работников и гражданских, мы понимаем, что такая потребность существует всегда — особенно там, где продолжаются бои. Этот вопрос неизменно остается в фокусе нашего внимания: мы следим, чтобы в регионах, где продолжаются боевые действия, работали команды ВОЗ или объединенные гуманитарные конвои, которые бы доставляли медикаменты максимально близко к линии фронта и помогали тамошним медицинским работникам.

— В разрушенных и захваченных оккупантами городах люди рискуют заболеть холерой и дезинтерией , на фронте — столбняком, который называют болезнью окопов. Есть ли риски, что в Украине возникнет эпидемия этих заболеваний? Как страна готова лечить эти болезни? И как их можно предупредить?

— Важно, что в условиях войны у Украины есть работающая система здравоохранения. Наша задача — оценить риски и оказать поддержку там, где она нужна. Вместе с сотнями партнеров ВОЗ проводит оценку системы общественного здоровья в разрезах инфекционных болезней, неинфекционных болезней и рисков эпидемий. Начиная с апреля мы сочли, что ряд вспышек имеют высокие риски [превратиться в эпидемию] . В частности, мы должны внимательно относиться к холере — особенно сейчас, летом.

Поняв, что риск существует, мы начали уделять большое внимание информированию. В последние несколько недель мы вместе с органами здравоохранения немало сделали для повышения осведомленности населения о холере и других болезнях, которыми можно заразиться через воду и пищу. В частности, распространили более 300 тыс. информационных листовок, использовали социальные сети и другие каналы и в результате охватили своей информационной кампанией более 12 млн украинцев.

Мы также заготовили в Украине более 5 тыс. диагностических тестов на холеру, чтобы иметь возможность их при необходимости использовать, провели консультации по безопасной воде, уходу за водными и санитарными системами, организовали ряд тренингов для эпидемиологов.

— Как вы считаете, достаточно ли в Украине вакцин? И изменился ли с начала войны уровень плановых вакцинаций среди взрослых и детей?

— Мы убедились, что вакцинами в ближайшие месяцы Украина обеспечена. И вместе с органами здравоохранения мы продолжаем искать пробелы, оценивать, какой будет ситуация в конце года и в 2023 году, и где мы с партнерами можем помочь. Мы также следим за наличием вакцин на деоккупированных территориях – в Киевском, Черниговском, Сумском регионах. И стремимся убедиться, что в западных регионах, где проживает много временно перемещенных украинцев, вакцины в избытке. Ведь в настоящее время более 6 млн украинцев временно или постоянно сменили свое место жительства.

Что касается общего уровня вакцинации, то должен признать, что он упал. Потому важно, чтобы люди самостоятельно заботились о своих прививках. Например, корь: каждый взрослый должен получить минимум одну дозу, каждый ребенок – минимум две. Если вы в процессе перемещения и знаете, что не получили эти прививки, свяжитесь со своим семейным врачом, с медицинским центром, органами здравоохранения. То же касается дифтерии: дети должны получить три дозы, а во взрослом возрасте должна проводиться ревакцинация каждые десять лет. Для профилактики коклюша детям нужны три дозы, а взрослым две ревакцинации плюс бустер. Я бы также рекомендовал прививку от сезонного гриппа.

Мы наблюдаем, что сейчас многие догоняют с прививками от Covid-19, замечаем на улицах информационные кампании по вакцинации. Сейчас, когда заболеваемость ководом идет вверх как в Европе, так и в Украине, важно убедиться, что люди пользуются возможностью получить бустерную дозу, а те, кто еще не сделал первые две прививки, — делают это.

— Есть ли у вас статистика по количеству украинцев, получивших бустерную третью дозу вакцины от ковида? И будет ли необходимость и возможность сделать еще одну — четвертую?

– Мы все еще собираем такую статистику. Я знаю, что по состоянию на 24 февраля почти 40% взрослых украинцев сделали прививку от ковида, а в некоторых городах, как Киев и Львов, покрытие вакцинами составило более 60%. Но, конечно же, в первые два месяца войны прививок стали делать меньше. Многие центры вакцинации были закрыты, а некоторые пережили атаки и были разрушены. Так что в некоторых городах и селах пришлось создавать новые центры и доставлять туда вакцины. К слову, хочу заверить, что при поддержке ВОЗ, глобальной инициативы Covax и других партнеров Украина и в дальнейшем будет обеспечена вакцинами.

На прошлой неделе Европейская техническая консультативная группа ВОЗ, которая консультирует по вакцинации против Covid-19, предложила делать вторую бустерную прививку взрослым с умеренным или тяжелым иммунодефицитом и хроническими заболеваниями. Вакцины для этих категорий в Украине есть. Однако, размышляя о бустерных дозах, следует помнить, что до 24 февраля многие украинцы пожилого возраста не были привиты вообще. Поэтому мы должны уделить внимание пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, — чтобы они делали первую и вторую дозы. Тем более приближается осень и мы видим рост уровня заболеваемости в Европе.

— Можете ли вы назвать цифры по росту заболеваемости коронавирусом в Украине?

— Мы видим, что уровень заболеваемости растет, но не во всех областях. [Количество подтвержденных случаев в Украине после 24 февраля начало резко снижаться и со 191,6 тыс. случаев за неделю 14-20 февраля упало до 905 случаев за 4-10 июля; впрочем, в промежутке к 17 июля показатель вырос до 1,4 тыс. — данные предоставлены представительством ВОЗ в Украине после интервью.] Однако следует помнить, что сейчас учет заболеваемости изменился, ведь изменилась тактика тестирования: далеко не все делают тесты.

— В своем предыдущем интервью вы говорили, что одна из функций ВОЗ в Украине — мониторинг атак на учреждения здравоохранения. Есть ли у вас данные о количестве разрушенных и поврежденных больниц? И поддерживает ли ваша организация усилия по их восстановлению сейчас, когда война продолжается?

— Действительно, одна из задач ВОЗ — мониторинг, проверка и сообщение о всех атаках на систему здравоохранения. Мы зафиксировали более 400 таких случаев. Среди них атаки на центры первичной медицинской помощи, больницы, скорые.

При этом, посетив некоторые медицинские учреждения в Ирпене и Буче, я очень оптимистично настроен, вижу, как быстро власти восстанавливают водоснабжение, системы данных с медицинскими записями пациентов и доступ к [базе данных] eHealth. Мы со своей стороны помогаем с мобильными медицинскими командами и медикаментами, пока учреждения здравоохранения еще не возобновили свою работу. Такие команды состоят из украинских врачей, которые работают по выходным и которых мы финансово поддерживаем.

Несколько месяцев назад я наблюдал за работой мобильной медицинской команды в Гостомеле и рад был увидеть, как в субботу на прием к семейному врачу пришли 50 пациентов и получили свои лекарства, ведь на тот момент аптеки еще не работали. За последние пять месяцев я хорошо понял: в Украине много умных и очень смелых врачей и медсестер. И наша задача поддерживать их, чтобы они могли выполнять свою работу.

Ярно Хабихт, глава Представительства ВОЗ в Украине, общается с врачом во время визита в госпиталь в г. Буча Киевской области, май 2022 года / Фото: Представительство ВОЗ в Украине

Что касается восстановления в более широком контексте, то здесь задача ВОЗ — вместе с Минздравом собрать вместе всех партнеров и убедиться, что мы имеем общее видение более разумной, зеленой и эффективной системы здравоохранения для людей. Поэтому, начиная с апреля, мы обсуждаем, как убедиться, что после восстановления сектор здравоохранения станет еще лучше: более разумным, диджитализованным, соответствующим требованиям евроинтеграции. Возможно, медучреждения должны отстраиваться уже по-другому. И здесь важно помнить о пяти принципах, упомянутых мною в начале разговора.

— Пока еще лето, но осень и зима близятся. Это сезон, когда логистика усложнена, а люди чаще болеют. Как вы планируете убедиться, что Украина обеспечена лекарствами, оборудованием и персоналом для холодного времени года? Что вы для этого делаете?

— В настоящее время Организация объединенных наций разрабатывает стратегию подготовки к зиме ( Winterization Strategy). И это гораздо сложнее, чем просто здравоохранение. Необходимо позаботиться об энергоснабжении и горючем, укрытиях, продовольствии, а также здоровье.

Что украинский Минздрав попросил у нашей организации – это дополнять то, что предоставляет государство. Первый приоритет — чтобы Украина имела работающие аптеки и больницы, лекарства, работающих врачей. ВОЗ в качестве гуманитарного ответа должна убедиться, что у страны есть резервные запасы всего необходимого для лечения травм и ранений, а также лекарств от хронических болезней. Ведь война продолжается, мы видим ежедневные атаки, в том числе на гражданскую инфраструктуру. Мы также изучаем, требует ли Украина больше помощи в области лечения рака, а также намечаются ли пробелы в вакцинах до конца текущего года и в 2023 году.

— Напоследок попрошу вас вспомнить, что вас больше всего поразило за последние пять месяцев в Украине?

— Должен признать, было немало впечатлений. Проработав в Украине почти четыре года, я с одной стороны являюсь дипломатом, но с другой — чувствую себя в Украине как дома. Я видел врачей, коллег, которые делали свою работу в невероятных обстоятельствах. Я знаю немало украинцев – и среди них каждый пятый член нашей собственной команды, – которые потеряли имущество, дом или даже родных. Есть немало эмоций, которые я должен переварить и которые останутся со мной до конца жизни. Обычно это очень грустные эмоции.

Но есть и другие. Например, путешествуя по Киевской области, я видел вернувшихся людей, которые сажают картофель и цветы, чистят сады. Разговаривая с ними, я понял, почему им нужен центр первичной медицинской помощи, ведь тогда они чувствуют безопасность. Я понял, насколько важным краеугольным камнем является система здравоохранения для безопасности.

Меня также поразила стойкость украинцев. Мы возобновили всю работу, которую вели с властью до начала войны. Украинцы смотрят в будущее и продолжают работать над вакцинацией и другими вопросами здравоохранения. Часто восстановление начинается, когда ракеты уже не летают, но в Украине не так. Украинцы говорят: мы не можем ждать до завтра, мы должны сделать так, чтобы сад был в порядке и чтобы услуги предоставлялись. И все предпринимают усилия, чтобы двигаться вперед. Такого я не видел нигде, кроме Украины.

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