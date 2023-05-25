Разоблачения Пригожина о «диких» потерях в Бахмуте лишили Минобороны РФ возможности хвастаться захватом города — ISW 25 мая, 10:37 Руины Бахмута, май 2023 (Фото:24 ОМБР им. короля Даниила)

Заявление Евгения Пригожина о том, что ЧВК Вагнера потеряла в Бахмуте по меньшей мере 20 тыс. человек (включая завербованных заключенных и наемников-контрактников), затмили все попытки России представить захват города как «победу».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 24 мая.

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Заявления Евгения Пригожина о реальном масштабе потерь россиян в Бахмуте и дискуссия об этих цифрах в военном сообществе затмила любой «положительный» информационный эффект, на который Россия надеялась после захвата города. В интервью российскому политтехнологу Константину Долгову Пригожин заявил, что в боях за Бахмут было убито примерно 10 тыс. завербованных вагнеровцами заключенных (20% из завербованных 50 тыс.) и 10 тыс. штатных контрактных бойцов ЧВК Вагнера.

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Российские «военкоры» немедленно ухватились за эти данные о потерях, сместив акцент общероссийской дискуссии со споров о целесообразности захвата Бахмута на усиленные спекуляции вокруг заявленных потерь. В националистическом провоенном сообществе РФ, воплощением которого являются взгляды бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина, предположили, что реальные потери могут быть гораздо выше. Российский политик Виктор Алкснис напомнил, что советская армия за девять лет войны в Афганистане потеряла гораздо меньше солдат (около 15 тыс., по официальным данным). Гиркин предположил, что считает, что фактические потери ЧВК Вагнера больше по меньшей мере в 1,5 раза. Он подсчитал, что из 50 тыс. завербованных Пригожиным заключенных 10 тыс. погибли в ходе боевых действий, а 26 тыс., как сообщается, были помилованы и вернулись в Россию. Так что судьба еще 14 тыс. остается неизвестной — значительная часть их также могла быть убита во время боев, отметил Гиркин. Он также предположил, что Пригожину было бы лучше помалкивать о «диких потерях при очень незначительных результатах», тогда как другой "военкор», напротив, похвалил Пригожина за открытое озвучивание масштабов потерь и подчеркнул, что Министерство обороны России скрыло бы такие цифры. Таким образом, заявления Пригожина о потерях в Бахмуте "стали явной точкой напряжения в информационном пространстве и определили доминирующий дискурс о всей кампании России в Бахмуте", - подчеркивают аналитики ISW.

Теперь российское Минобороны лишено возможности освещать захват Бахмута в «положительном ключе», ведь общая реакция российского информационного пространства сконцентрировалась на обсуждении того, на ком лежит ответственность за «взятие» руин города и связанные с этим потери. Эксперты ISW прогнозируют, что Пригожин и далее будет определять темы дискуссий по Бахмуту, хотя и ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные силы, получив лишь незначительный результат.

В целом Евгений Пригожин, вероятно, удваивает попытки утвердиться в России в качестве «тоталитарной фигуры», которая якобы способна достичь военной победы в Украине, констатируют аналитики ISW. Пригожин призвал к введению всеобщего военного положения в РФ, к нескольким последовательным волнам мобилизации и широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для «спасения России». Он также предположил, что для победы в Украине Россия должна стать тоталитарным режимом по образцу Северной Кореи и закрыть все границы на определенное количество лет. Его заявления призваны найти отклик в среде избирателей, заинтересованных «в идеологии национального превосходства России, советской агрессивной силы и сталинского тоталитарного контроля», считают аналитики ISW. По их мнению, Пригожин выступает за крайние радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя попыткам Путина уклониться от рискованного подхода к войне. Ранее ISW отмечал, что Пригожин имеет серьезные политические амбиции и надеется стать центральной фигурой в российском ультранационалистическом сообществе. Захват Бахмута, вероятно, придал Пригожину смелости воплощать эти амбиции более явно, даже несмотря на внутренние потрясения, которые это может повлечь за собой, или риски в его отношениях с Кремлем, констатирует ISW.

В частности, сейчас Пригожин использует свой повышенный авторитет, чтобы усилить атаки против российского военного истеблишмента и элит. Он предупредил, что российская элита нагнетает ситуацию, угрожающую повторением революции 1917 года, когда солдаты и их семьи выступили против российских властей. Завуалированные и намеренно расплывчатые угрозы насильственных действий со стороны Пригожина представляют собой «перелом в его давней вражде с российским военным истеблишментом и отдельными фигурами из элит РФ», подчеркивают в Институте изучения войны. Кроме того, владелец ЧВК Вагнера использует захват Бахмута, чтобы восхвалять способности своих сил на «абсурдном уровне влияния на военные действия РФ в Украине». К таким заявлениям относятся слова Пригожина о том, что ЧВК Вагнера якобы является лучшей армией в мире, а каждый из 6000 профессиональных наемников этой ЧВК якобы может управлять собственной аналогичной "компанией".

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Кремль продолжает пытаться показать, что Россия имеет значительные дипломатические партнерства и якобы может сформировать потенциально антизападную коалицию ( 24 мая Владимир Путин выступил перед участниками 11-й Международной встречи высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности в Москве; позже диктатор посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с президентами Беларуси, Казахстана, президентом Кыргызстана и вице-премьер-министром Армении. Путин также встретился с Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской (с ербского политического образования в Боснии и Герцеговине).

24 мая Владимир Путин выступил перед участниками 11-й в Москве; позже диктатор посетил Евразийский экономический форум в Москве вместе с президентами Беларуси, Казахстана, президентом Кыргызстана и вице-премьер-министром Армении. Путин также встретился с Милорадом Додиком, президентом Республики Сербской ербского политического образования в Боснии и Герцеговине). Российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.



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