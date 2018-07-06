Интернет в села. Какой базы требует цифровизация общества в Украине

Для образования вводится понятие "цифровая образовательная услуга", когда ученики будут пользоваться мультимедийным контентом

Необходимо обеспечить широкополосный доступ к интернету по всей территории страны, заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Интернет в деревне

Проблема плохого доступа к интернету особенно актуальна для малых населенных пунктов, сказал глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко. Общая ситуация с доступом к сети оценивается высоко, но локально - есть над чем работать.

Наиболее яркий пример привлечения цифровых технологий в Украине - агропромышленная сфера

"От 6 до 8 тыс. населенных пунктов не имеют нормального интернета, около 8 млн граждан Украины в этом нуждаются", - сказал Рыженко.

Ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований, добавил он. Глава отдела инноваций в компании Ciklum Борис Працюк отметил, что проблемы доступа к Интернету как таковой нет. И надо фокусировать внимание на других сферах.

"В Украине неплохой интернет, у нас нет проблем с доступом к его цифровой части", - отметил Працюк.

Успешный опыт Эстонии, Ирландии, Швеции и Израиля свидетельствует, что непосредственный эффект от комплексного развития цифровой экономики составляет 20% ВВП в течение пяти лет. А финансовый коэффициент инвестиции в цифровую трансформацию достигает 500%. Цифровая экономика является главным приоритетом для Германии и Великобритании.

Для чего цифровизировать жизнедеятельность общества

В прошлом революционные изменения в экономике стали следствием технологических изобретений: парового двигателя, двигателя внутреннего сгорания, конвейерного производства, микроэлектроники. Сейчас период современных цифровых технологий.

В Украине они уже частично используются. Наиболее яркий пример - агропромышленная сфера. Передовые компании здесь увеличивают свои инвестиции от 30 до 90%. То же самое касается горнодобывающей индустрии и машиностроения.

Доступ в интернет является базовым правом каждого

Для сферы медицины цифровая экономика означает постепенный переход к онлайн-медицине. Например, вместо периодического медицинского осмотра - сенсоры и датчики онлайн-наблюдения за отдельными группами.

Для образования это введение понятия "цифровая образовательная услуга": когда ученик имеет доступ к Wi-fi в школе с высокой скоростью, электронные учебники, планшет, мультимедийный контент. Цифровая экономика предполагает цифровое преобразование всех сфер жизнедеятельности, предоставляя им значительный экономический и социальный эффекты.

Координационный совет по цифровой экономике - временный консультативно-совещательный орган при Минэкономразвития. Его задача - обеспечение выполнения Концепции и Плана развития цифровой экономики и общества Украины до 2020 года.

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Между тем, Национальный банк Украины заявил о технической готовности выпуска электронной гривны. Кстати, ООН и ЕС уже признали цифровые права граждан. То есть, доступ к ИТ-инфраструктуры, интернета является базовым правом каждого.