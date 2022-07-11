В Интернациональном легионе рассказали о гибели трех бойцов 11 июля, 17:36 Интернациональный легион обороны Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)

Еще три бойца Интернационального легиона погибли, защищая Украину, сообщил спикер легиона Дамьен Магру во время брифинга в понедельник, 11 июля.

«На прошлой неделе мы сообщили, что в нашем легионе еще трое погибших. Те имена, которые мы публикуем, — не полный перечень… К сожалению, в некоторых случаях по разным причинам мы не можем озвучить все имена. На прошлой неделе мы сообщили о гибели двух бразильцев, мужчины и женщины, и одного француза…

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Все имена, которые мы назвали — это герои, погибшие на поле боя в результате ударов российской артиллерии. Дуглас [Родригес Буриго] пытался спасти Талиту [до Валле] из огня, но, к сожалению, погиб сам. Талите удалось выйти из здания, охваченного огнем, но, к сожалению, она тоже погибла…", — сказал Магру.



Спикер добавил, что сейчас происходит процесс репатриации тел погибших иностранных защитников, и попросил уважать приватность их семей.

Магру также опроверг фейки российских пропагандистов о якобы «убийстве» в Украине 200 бойцов Интернационального легиона и подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности.

13 июня Дамьен Магру рассказал, что в Интернациональном легионе в составе ВСУ служат представители 55 стран.

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