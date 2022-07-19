На Донбассе погиб отставной лейтенант из ВВС Швеции — шведские СМИ
Интернациональный легион обороны Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU) / Facebook)
На востоке Украины погиб отставной шведский лейтенант, сообщает шведский ресурс SVT со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ранее 28-летний мужчина работал в военно-воздушых силах Швеции в Уппсале. По данным издания, перед прибытием в Украину он уволился из шведской армии.
«Он приехал пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», — говорит источник.
Издание отмечает, что он был ранен в грудь гранатой на Донбассе.
«Он считал, что лучше воевать здесь, чем в Швеции. Он не был наемником. Он был хорошим парнем, который хочет что-то сделать», — добавил источник.
Для участия в войне против российских оккупантов в Украину отправилось несколько сотен шведов, которые присоединились к Интернациональному легиону, пишет ресурс.
13 июня спикер Интернационального легиона Дамьен Магру рассказал, что в легионе в составе ВСУ служат представители 55 стран.
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