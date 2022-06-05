«Сейчас — в самых горячих точках». В Минобороны рассказали о роли Интернационального легиона в борьбе с РФ 5 июня, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Заявки на вступление в Интернациональный легион поступают со всего мира, говорит Маляр (Фото:International Legion of Defense of Ukraine (ILDU)/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как представители Интернационального легиона вместе с украинскими военными борются против агрессии РФ. Сейчас они находятся в самых горячих точках.



Об этом Маляр заявила в эфире телемарафона.



По ее словам, бойцы уже проявили себя в боях, в частности, участвовали в освобождении Киевской области от оккупантов. Маляр рассказала, что в легионе есть две группы людей: те, кто «на подъеме» шли воевать в Украину с несправедливостью вторжения России, а также профессиональные бойцы, которые могут выполнять высокий уровень военных задач.

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«Сейчас они помогают нам в самых горячих точках. Это является частью ВСУ юридически», — сказала она, добавив, что заявки на вступление в Интернациональный легион продолжают поступать со всего мира.

Маляр подчеркнула: Украина наработала подходы для отбора бойцов, важен боевой опыт, чтобы меньше подвергать их опасности.

«У нас есть и многие другие задачи, которые выполняют люди без боевого опыта. К примеру, коммуникационные. Многие делают даже аналитическую работу в коммуникационной сфере. Легионеры показывают, какие стандарты военных коммуникаций есть, например, на Западе», — рассказала замминистра обороны.

27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Он состоит из иностранцев, желающих участвовать в отражении российской агрессии.

3 июня в Луганской ОВА сообщили, что военные Интернационального легиона прибыли в Северодонецк. На войне в Украине погибли уже четверо иностранных добровольцев — из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/watch?v=e2DHEDoj4P0

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