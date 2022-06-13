Больше всего — из Британии и США. В Интернациональном легионе служат представители 55 стран, он входит в состав ВСУ — спикер 13 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Интернационального легиона воюют в самых горячих точках Украины (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

В Интернациональном легионе на стороне Украины служат представители 55 стран, подразделение входит в состав ВСУ.

Об этом рассказал спикер Интернационального легиона Дамьен Магру на брифинге.

«У нас есть представители больше 50 стран и гражданств. Когда я смотрел в последний раз, было 55. У нас есть представители стран всех частей мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия, Южная Корея, Австралия», — отметил он.

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По его словам, среди представителей подразделения больше всего граждан США и Великобритании. Затем идут поляки и канадцы, а также представители стран Прибалтики и северных стран, включая Финляндию.

Магру также уточнил, что Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.

«Это касается всех затрат на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. Есть у нас дополнительный сбор денег от частных доноров, в первую очередь с Запада, и мы эти деньги, которые собираем на разных платформах через разных посредников, тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный комплект, который выдается ВСУ и который нужен на поле боя, но не имеет финансирования через государственные каналы Украины», — пояснил он.

Спикер добавил, что зарплата военных Интернационального легиона не отличается от той, которую получают украинские военные в составе ВСУ.

«Потому по определению мы не можем быть наемниками, согласно международному праву. Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины», — резюмировал он.

27 февраля президент Владимир Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Он состоит из иностранцев, желающих участвовать в отражении российской агрессии.

3 июня в Луганской ОВА сообщили, что военные Интернационального легиона прибыли в Северодонецк. На войне в Украине погибли уже четверо иностранных добровольцев — из Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.





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