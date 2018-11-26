Захват украинских кораблей: в Харькове генконсульство РФ забросали яйцами

В Харькове возле генерального консульства РФ состоялась акция протеста в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.
Участники акции забросали генконсульство бутылками с красной жидкостью и яйцами, сообщает Depo.Харкив.
Также активисты запустили по дождевым ручьям три десятка бумажных корабликов, символизируя тем самым поддержку украинским морякам.
Люди держат флаги Нацкорпуса, плакаты с надписями: Разорвать дипломатические отношения с РФ, Освободить военнопленных,
Перед входом в диппредставительство установлена палатка Национального корпуса и лежат покрышки.
По словам представителя Нацкорпуса Константина Немичева, участники пикета требуют разорвать все дипломатические отношения с Россией, национализировать предприятия, работающие на территории Украины и принадлежащие россиянам, а также требуют немедленного освобождения захваченных украинских моряков.
Немичев подчеркнул, что участники акции требуют введения настоящего, а не формального военного положения, мобилизации и освобождения территории Украины военным путем.
Напомним, вечером в воскресенье, 25 ноября, возле посольства России в Киеве собрались активисты в знак протеста против российской агрессии в сторону Украины. Они подожгли шины и бросали на территорию посольства файеры.
Аналогичные акции прошли в Львове и Одессе.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток . Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.
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