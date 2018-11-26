Может ли военное положение помешать проведению президентских и местных выборов в Украине

Катер Никополь был заблокирован в Азовском море и курсировал в сопровождении российских кораблей

Ввести военное положение в Украине на 60 суток предложил президент Петр Порошенко. Соответствующее решение было принято во время ночного экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что произошло в Азовском море

Российские корабли ФСБ вблизи Керченского пролива захватили три украинских военных судна. Россияне открыли огонь по украинским катерам, шестеро военнослужащих получили ранения.

Два украинских малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу направлялись из Одессы в Мариуполь. Около 4 утра Бердянск вышел на связь с морскими портами Керчь и Кавказ, сообщив о планах пройти через Керченский пролив. Информацию в портах получили, но ничего не ответили.

Около 10 утра в Министерстве обороны сообщили, что со стороны российских пограничных кораблей России типа Соболь, Дон, катера типа Мангуст и Суздалец наблюдаются агрессивные действия. В 13:12 два ударных вертолета Вооруженных сил РФ КА-52 взяли на прицел украинские корабли.

В 19 часов стало известно, что российские корабли преследовали корабельную группу ВМС Украины. В форме ультиматума они требовали остановиться, угрожая применить оружие. Через полтора часа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что на выходе из Керченского пролива россияне применили оружие против корабля ВМС Украины.

Смотрите также

Россияне захватили катер Бердянск и буксир Яны Капу. Катер Никополь не был поврежден, но был заблокирован и курсировал в сопровождении российских лодок. В ходе схватки шесть украинских военнослужащих ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Борис Бабин сообщил о том, что Россия взяла в плен более двух десятков украинских моряков.

Момент столкновения и подъем по тревоге

Украинские силовики перехватили видеозапись с российского корабля. На видео отчетливо слышно, как командир корабля отдает приказ идти на столкновение со значительно меньшим судном ВМС Украины.

Для оправдания своих действий в акватории Азовского моря Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Представитель ВМС Украины Олег Чалик опроверг эту информацию.

Из-за агрессии России в Черном море весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда вышли в море, сообщал Украинский милитаристский портал Минобороны.

Плановый переброс артилерийських катеров и ожидаемая реакция РФ

В сентябре украинские корабли уже проходили Керченский пролив. Тогда россияне растерялись и не знали, как на это отреагировать, заявил глава Украинского вооруженного центра Тарас Чмут. Он отметил, что переброска двух малых бронированных артилерийских катеров в Азовское море была плановой.

"К сентябрю этого года ВМС не имели военного присутствия в этом регионе. Было принято решение о том, что до конца года должна быть сформирована военно-морская база. Во исполнение этого решения ВМС перебросили два катера. Затем в сентябре подводное судно Донбасс и морской буксир Корец осуществили переход по морю, пройдя Керченский пролив и добравшись до порта Мариуполь. Когда пытались перебросить такие же два катера позже, то их не пустили", - рассказал Чмут.

Смотрите также

Маршрут на Мариуполь был проблемным, ведь была непростая ситуация в сентябре, заявил экс-командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. По его словам, надеяться, что этот переход пройдет без провокаций и сопротивления напоминает авантюру.

Резерв первой очереди

Парламент рассмотрит этот вопрос уже сегодня на заседании в 16 часов. Петр Порошенко заявил, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия. Кроме того, это не будет означать изменения положения на фронтовой линии Донецкой и Луганской областей.

Президент также заверил, что мобилизации среди населения не будет происходить, однако будет проведена работа с резервом первой очереди.

Экстренное заседания Совета безопасности ООН

Совбез ООН сегодня соберется на экстренное совещание из-за агерессивных действий России в Азовском море, сообщила постпред США в ООН Никки Хейли. Заседание запланировано на 11 часов в Нью-Йорке, то есть в 18 по киевскому времени.

Как отреагировали в мире на события в Керченском проливе

США должны стать бок о бок с Украиной из-за явного нарушения Россией международного права в Азовском море. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик.

Он отметил, что агрессия Москвы является прямой угрозой интересам национальной безопасности США. Конгрессмен призвал привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите. Действия России в Керченском проливе вызвали обеспокоенность в МИД Румынии, осудили их в МИД Эстонии и Польши.

Смотрите также

В заявлении польского МИД отмечают, что ситуация в Азовском море "стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе и нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины".

Дания выразила полную поддержку Украины и призвала Россию освободить проход через Керченский пролив. Освободить захваченные суда призвала Канада. О неоспоримой поддержке Украины в кризисе в Керченском проливе заявили в НАТО.

В то же время в ЕС призвали Россию восстановить свободу движения в Керченском проливе и не обострять ситуацию в Азовском море. При этом в Брюсселе призвали все стороны действовать сдержанно в Азовском море.

Открытие нового фронта

Украина квалифицирует как акт агрессии со стороны России не захват украинских катеров в нейтральных водах Черного моря, а также таран пограничным кораблем России украинского буксира, заявил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Украина уже обратилась к своим международным партнерам с призывом отреагировать на действия Кремля.

Смотрите также

Согласно международному праву, Россия осуществила в Азовском море акт агрессии, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что захват украинских катеров - это не начало агрессии, а открытие морского фронта.

Что с украинскими моряками

Судьба моряков с кораблей ВМС Вооруженных сил Украины, которые были захвачены российскими спецслужбами, Украине неизвестна, заявил начальник Генштаба Виктор Муженко. По его словам, всего на судах находилось 23 человека, шестеро из них - ранены.

"При переходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма в районе 40 км юго-восточнее Керчи корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и к ним было применено вооружение", - сказал Муженко.

Военные администрации, как это предусмотрено военным положением, вряд будут масштабно введены по Украине

Россия отправила задержанные корабли ВМС Украины в Керченский порт, пишет российское информагентство ТАСС. Трем пострадавшим украинским военнослужащим была оказана медицинская помощь. Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму Антон Лозовой заявил информагенству, что украинские суда были задержаны российскими пограничниками "за неповиновение их требованиям и опасное маневрирование".

Государственная пограничная служба Украины перейдет на усиленный режим охраны границы и обороны, сообщил глава ГНСУ Петр Цигикал. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Однако для некоторых граждан России въезд на территорию Украины ограничат.

Национальная полиция Украина также перейдет на усиленный вариант несения службы, заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. Сейчас полиция обеспечивает охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств.

Уже ночью неподалеку посольства Российской Федерации в Киеве горел автомобиль с дипломатическими номерами.

Что предусматривает военное положение

Согласно закону Украины, военное положение предусматривает трудовую повинность для трудоспособных лиц с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер, использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, комендантский час, особый режим въезда, выезда, проверку документов у граждан, досмотр вещей, транспортных средств и багажа, контроль за деятельностью СМИ, учреждений, организаций культуры и типографий, квартирную повинность физических и юридических лиц для расквартирования военнослужащих. Запрещаются выборы президента и Верховной Рады, запрещаются изменения в Конституцию, а также проведение референдумов, акций и массовых собраний.

В случае нормализации ситуации в Азовском море в Украине может быть отменен режим военного положения, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Петр Порошенко пообещал, что решение о введении военного положения не будет предусматривать ограничение конституционных прав граждан. На заседании СНБО премьер-министр Владимир Гройсман выразил уверенность, что режим военного положения не нанесет ущерба экономической ситуации в стране.

Военное положение может вводиться на всей территории государства или в отдельных его регионах

Военное положение может вводиться на территории целого государства или в отдельных его регионах. Это должно быть указано в президентском указе. Также он определяет перечень прав и свобод граждан, которые будут ограничены во время военного положения.

Верховная Рада может принять указ полностью, частично, с рекомендациями или предосторожностями. Руководство государства переходит к военному командованию, которое вместе с органами исполнительной власти, военными администрациями и органами местного самоуправления вводить и осуществляет меры правового режима.

Выборы

О будущем выборов в Украине пока преждевременно делать выводы. Такую оценку в комментарии НВ высказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Даже если военное положение будет введено, существует много механизмов, которые позволят провести выборы.

"Избирательный процесс стартует 31 декабря. К тому времени военное положение может быть введенным, может быть отменено. Оно может быть на территории всей страны или на отдельных территориях. Могут быть внесены изменения в другие законопроекты", - отметил Кошель.

Алексей Кошель добавил, что на 23 декабря назначены выборы в Объединенные территориальные громады. И их, очевидно, придется перенести. Первые выборы местных депутатов сельских, поселковых, городских голов должны были состояться в 123 объединенных территориальных громадах.

Территории, граничащие с побережьем морей

Военные администрации, как это предусмотрено военным положением, вряд ли будут масштабно введены по Украине, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Ведь президент и глава Совбеза сообщили, что конституционные права останутся прежними, отметил он.

Тука предполагает, что военные администрации могут быть введены на территориях, граничащих с побережьем Черного и Азовского морей. Но это не значит, что все ограничительные меры будут введены.

"Есть 24 мероприятия, которые могут быть введены. Я убежден, если не будет дальнейшей эскалации со стороны РФ, вряд ли наши граждане почувствуют на себе последствия такого решения", - сказал Тука.