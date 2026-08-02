ДТЭК запускает онлайн-карту перемещения белых аистов: ее будут учитывать при развитии энергетической инфраструктуры

В Украине появится интерактивная карта, которая позволит в режиме реального времени отслеживать миграцию белых аистов. Ее создает энергетическая компания ДТЭК совместно с учеными. Собранную информацию планируют использовать при проектировании и развитии энергетической инфраструктуры.

Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в ДТЭК.

В рамках проекта Трек лелек десять молодых птиц уже оснастили GPS-трекерами, чтобы отследить их первую миграцию в теплые края. Со второй половины августа все желающие смогут наблюдать за маршрутом аистов на интерактивной карте.

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Как отметили в компании, полученные данные станут важной основой для новых исследований миграции белых аистов в Украине. В то же время они будут иметь и практическое значение: помогут учитывать маршруты миграции птиц при развитии и модернизации энергетической инфраструктуры, делая ее более безопасной для дикой природы.

«Для нас важно, чтобы современная энергетика развивалась в гармонии с природой. Мы уже много лет системно работаем над защитой аистов, а новый проект позволит сделать еще один шаг вперед — помочь науке получить новые знания и использовать их для сохранения биоразнообразия и развития энергетической инфраструктуры с учетом потребностей дикой природы», — заявила генеральный директор ДТЕК Мережі Алина Бондаренко.

Следить за маршрутами украинских аистов можно будет с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ДТЭК, а также на страницах проекта в социальных сетях и на сайте NV, который является главным информационным партнером.

В компании отмечают, что уже много лет реализуют инициативы по сохранению птиц. В частности, более десяти лет на опорах линий электропередачи устанавливают специальные платформы для гнезд аистов, которые делают их более безопасными. На данный момент в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях смонтировано более 900 таких конструкций. По данным ДТЭК, ежегодно они помогают обеспечить безопасность около 3,6 тысячи белых аистов.