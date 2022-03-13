Интенсивное продвижение войск РФ вглубь Украины остановлено, однако враг все еще планирует наступательную операцию — Минобороны 13 марта, 18:12 Цей матеріал також доступний українською С начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено ориентировочно более 2000 единиц вражеской техники (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, российские войска понесли огромные потери. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, мощное сопротивление украинцев продолжается, однако уже можно анализировать и видеть определенные тенденции во вторжении РФ.

«На сегодняшний день остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев. Что это значит? Что враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировать войска», — написала Маляр в Facebook.



В то же время она подчеркнула, что Россия делает выводы и учится воевать в украинских реалиях, не оставляя планов наступательной операции. По словам Маляр, сейчас оккупанты будут пытаться закрепиться на рубежных временно захваченных территориях, поскольку не достигли мгновенных результатов.

«И вот здесь крайне важна позиция местного общества. Токмак, Мелитополь, Херсон — не дают врагу реализовывать такие планы», — добавила замминистра обороны.

13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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