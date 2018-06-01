Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Что говорят в международном сообществе о спецоперации СБУ

За ложные сведения о покушении на журналиста Аркадия Бабченко украинские службы безопасности раскритиковали в ОБСЕ

Реакция официальных структур ЕС и правительств различных стран на cпецоперацию СБУ, связанную с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, - неоднозначная. Ряд международных организаций и структур Европейского Союза выразили недовольство тем, что украинские правоохранители распространяли ложную информацию. Действия Украины в данном случае противоречат европейским принципам распространение достоверной информации в СМИ, сообщил глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Действия Украины по инсценировке убийства журналиста Бабченко противоречит европейским принципам распространение достоверной информации в СМИ. Мы не боримся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", - отметил Рейндерс.

О реакции мировых институтов и СМИ на инсценировку убийства

За ложные данные о покушении на журналиста Аркадия Бабченко украинскую службу безопасности раскритиковали в ОБСЕ. Обязанность государства - предоставлять обществу правдивую информацию, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлен Дезир.

Реакция, которую мир уже высказал на ситуацию вокруг Бабченко, демонстрирует сомнения Запада доверять украинской власти

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сказал, что не понимает устроенной инсценировки.

Возмущение спецоперацией украинских спецслужб выразили также Репортеры без границ. В заявлении секретаря международной организации Кристофа де Луара говорится: "Это всегда очень опасно для стран - играть с фактами с участием журналистов".

Проведенная операция вызвала резонанс в национальных и международных изданиях. Немецкий журнал Bild опубликовал материал под названием Гениальный разведывательный шаг или смелый лживый заговор. The Gurdian опубликовало текст с заголовком Аркадий Бабченко признается, что подделал собственную смерть, чтобы помешать планам Москвы, где авторы пишут среди прочего о подарке российской пропагандистской машине подобной методики работы спецслужб.

Французское издание Le Monde критически отнеслось к инсценировке и поддержало критику украинских спецслужб, опубликовав материал Ложная смерть российского журналиста Бабченко: СМИ критикуют посановку Украины.

Неловкое положение

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что ему не было известно о спецоперации СБУ относительно так называемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом министр написал в своем Twitter.

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"Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации по Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив", - написал министр.

"Отрицательной была критика и анализ ситуации. Господин Дезир даже вчера прилетал в Украину. Он приземлился где-то в 7 часов и выяснил, что его прилет был бесполезен. Никто не встречал его со стороны украинского правительства. Период скрывания информации о том, что он жив, должен был быть как можно короче", - отметила эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации Информационная безопасность Татьяна Попова.

Обязанность государства - предоставлять обществу правдивую информацию

Россия будет эксплуатировать эту ситуацию и ставить под сомнение вообще правдивость западных источников информации, сказал экс-сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

"Я думаю, будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и к украинскому правительству, потому что отныне люди будут колебаться. Негативным аспектом является то, что если какой-то журналист или диссидент будет убит, то каждый возьмет паузу и будет сомневаться, есть ли эта новость правдивой. И это досадные последствия в долгосрочной перспективе", - считает Карпентер.

Реакция, которую мир уже высказал на ситуацию вокруг Бабченко, демонстрирует сомнения Запада в отношении доверия к украинской власти, отметил эксперт по международным вопросам Владимир Воля. И Россия этим воспользуется, считает эксперт.

Метод инсценировка убийства - это частая практика спецслужб, отметил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, в данном случае применение именно такой тактики имело цель вывести правоохранителей на заказчиков. Он отметил, что Бабченко сам мог отказаться от операции, однако пошел на такой риск.