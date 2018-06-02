Инсценировка убийства Бабченко: СБУ вызвала журналисток Даниленко и Кошкину

Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ

Служба безопасности Украины вызвала журналисток Татьяну Даниленко и Соню Кошкину по делу об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко.

В комментарии Громадському Даниленко подтвердила, что у нее была встреча с руководством СБУ.

По ее словам, в списке примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в Facebook.

Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Соня Кошкина также подтвердила встреча с руководством СБУ.

Ранее сообщалось, что журналистов Матфея Ганапольского и Евгения Киселева вызывали на допрос в Службу безопасности Украины по делу "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогло следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Напомним, по данным следствия, организатор убийства Бабченко Борис Герман имел в распоряжении список из более 30 человек, ликвидацию которых "заказали" российские спецслужбы. О двух он рассказал "киллеру" Бабченко Алексею Цимбалюку. Это одесский проукраинский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, который находился в Украине.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день глава СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.

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