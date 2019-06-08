Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Светлана Алексиевич
Какая безумная цивилизация
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
Леонид Бершидский
Какой будет Россия после Путина
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Инструкторы из США провели тренинг для украинских военных по использованию американских пограничных катеров

Сегодня, 10:47
Цей матеріал також доступний українською
Инструкторы из США провели тренинг для украинских военных по использованию американских пограничных катеров - фото

dpsu.gov.ua

Военнослужащие отряда оперативного реагирования ДОЗОР прошли американский учебно-тренировочный курс Small Boat Operations с использованием катеров Safe Boat 27.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В отряде учились управлять катерами Safe Boat 27, полученными погранслужбой при содействии посольства США в Украине.

Учения проходили в течение месяца. В пятницу, 7 июня, военнослужащие получили сертификаты о прохождении данного курса.

Бойцы на практике отработали элементы спасательных и штурмовых операций, а также решение нестандартных ситуаций на воде.

Навыки использования и эксплуатации катеров Safe Boat 27 военнослужащие ДОЗОРа продемонстрировали в Киеве на Днепре.

В погранведомстве добавили, что эта модификация катеров может использоваться как для патрулирования, так и для рейдово-штурмовых целей. Состав команды катера — четыре военнослужащих. В случае необходимости для выполнения поставленных задач там могут размещаться до 20 бойцов десанта со снаряжением.

Напомним, в начале мая этого года 130 военных инструкторов из США прибыли во Львовскую область для ротации своих коллег в рамках миссии по тренировке украинских военнослужащих.

Теги:   Госпогранслужба Украины Украинские военные США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 19:06

img
Официально: Тереза Мэй покинула должность лидера Консервативной партии
Футбол

Сегодня, 12:07

img
Авторитетный статистический портал назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией
Политика

Вчера, 18:53

img
Мендель прокомментировала заявление Зеленского о потере контроля России над боевиками

ТОП 3

События

Вчера, 17:20

img
Сериал «Чернобыль»: «чернобыльский дайвер» Ананенко рассказал, как они на самом деле спустились под реактор
9623
События

Вчера, 21:16

img
Жалобы на полицию: после проверок отстранили 10 начальников
8245
События

Вчера, 14:05

img
Центр Киева в дыму: Нацкорпус устроил митинг на Софиевской площади
7821