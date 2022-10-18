На юге Украины заметили инструкторов из Ирана — Центр национального сопротивления 18 октября, 01:34 Иран передал России дроны-камикадзе Shahed-136, но отрицает свою причастность (Фото:DR)

На временно захваченных территориях в Херсонской области находятся 20 инструкторов из Ирана, сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления.

По информации Центра, иранцы также помогают российским оккупантам запускать дроны Shahed-136 из Крыма. Они находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировское и рядом с мысом Тарханкут на оккупированном полуострове.



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Центр также сообщает, что дроны перевозят с помощью машин КамАЗ или Урал, могут использовать также грузовики для транспортировки морских контейнеров.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе производства Ирана. После первого удара мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких жилых домов.



Инфографика: НВ

Известно о четырех погибших под завалами жилого дома в столице, среди них — беременная на шестом месяце и ее супруг. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.



Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону Киева летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В столице зафиксировали пять взрывов.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что защитники Украины с вечера 16 октября за 12 часов уничтожили 37 иранских дронов.

Зеленский 11 октября говорил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. В сентябре США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются РФ. В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.



Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Иран становится соучастником преступления агрессии, военных преступлений и терактов России против Украины. Ведомство призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности.

