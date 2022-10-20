РФ договорилась с Ираном о прибытии инструкторов для помощи в использовании дронов Shahed-136 и Arash-2 — Генштаб

20 октября, 07:23
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Инструкторы из Ирана будут учить россиян использованию дронов Shahed-136 и Arash-2 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Инструкторы из Ирана будут учить россиян использованию дронов Shahed-136 и Arash-2 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

По предварительной информации руководство Ирана и РФ договорились о направлении на российскую территорию советников и инструкторов по использованию ударных дронов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 20 октября.

В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА Shahed-136, а также дронов Arash-2, которые могут поставить России.

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Ранее издание The New York Times сообщало, что иранские инструкторы тайно учат в Крыму военных РФ управлять дронами-камикадзе.

По данным агентства Reuters, Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля» в добавок к большому количеству дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=FVUy_SHHmWI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136

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