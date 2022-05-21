Институт США по изучению войны объяснил, почему Россия может завышать количество защитников Азовстали 21 мая, 12:07 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие, эвакуированные с завода Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что россияне могут завышать количество украинских защитников Азовстали для обмена пленными или чтобы сохранить имидж.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом говорится в ежедневной сводке ISW по состоянию на 20 мая.

Отмечается, что Россия может завышать цифру украинских защитников, чтобы максимально увеличить количество российских военнопленных, которых можно обменять на украинских солдат.

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Другой вариант, по данным ISW, заключается в том, что россияне могут завышать количество защитников Азовстали, чтобы не признаваться, что они несколько месяцев вели осаду против «сотен», а не «тысяч» украинских военных.

Ранее российское прокремлевское издание РиаНовости со ссылкой на минобороны РФ заявило, что по состоянию на 20 мая из Азовстали эвакуировали всех украинских бойцов — вышли 2439 защитника Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали.



Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

По словам Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Вместе с ними на заводе находились мирные жители, которые спасались от российских обстрелов.

По данным украинских властей, эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая.



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