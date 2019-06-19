Институт нацпамяти отреагировал на решение горсовета Харькова вернуть проспекту имя Жукова Сегодня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською 057.ua Активисты пикетировали горсовет 057.ua

Украинский институт национальной памяти требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

Как говорится в заявлении структуре, присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству.

Там напомнили, что Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. Имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Согласно ч.2 ст.436−1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Представители Института нацпамяти будут обращаться в Генпрокуратуру и инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета.

Ранее сообщалось, что Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов.

В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

2 июня в Харькове активистами был снесен памятник маршалу Жукову.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник советскому полководцу.