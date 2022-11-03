Instagram Валерия Залужного взломали хакеры 3 ноября, 17:37 Валерий Залужный (Фото:Валерій Залужний/Facebook)

Неизвестные взломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

На странице главнокомандующего появилась публикация о том, что Telegram-канал Джокер «ДНР» якобы взломал программу ситуационной осведомленности Delta. На аватарку злоумышленники поставили фото российского диктатора на медведе.



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Пока доступ к странице восстанавливают, за главнокомандующим можно следить в Twitter, добавили в Центре.

Ранее в Министерстве обороны Украины предупредили, что российская пропаганда начала информационную атаку на систему ситуационной осведомленности, которую используют ВСУ. Пропагандисты распространяли фейк о якобы взломе системы.

«Эта ИПСО начата врагом именно сейчас неслучайно, ведь недавно обновленная версия этой системы была успешно представлена на ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint», — отметили в Минобороны.



3 ноября Валерий Залужный отметил, что с начала полномасштабного вторжения России защитники Украины уничтожили вдвое больше российских самолетов, чем СССР потерял в ходе десятилетней войны в Афганистане.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-агрессор потеряла около 74 000 своих военных, за прошедшие сутки — 730, а также более 17 000 единиц техники.