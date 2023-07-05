Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили доказательств минирования ЗАЭС — спикер агентства

5 июля, 15:34
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ЗАЭС в сентябре 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС в сентябре 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера агентства.

«Инспекторы МАГАТЭ ООН сообщили, что они не видели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора», — говорится в сообщении.

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Спикер МАГАТЭ сообщил, что инспекторы на объекте продолжают следить за ситуацией.

Накануне Генштаб ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины, предупреждали военные. По данным ВСУ, РФ может пойти на провокацию в ближайшее время.

Инфографика: NV

Также 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Минирование МАГАТЭ ЗАЭС

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