«Мы на правильной стороне истории». Иностранный легион прибыл в Северодонецк на помощь украинским военным — видео

3 июня, 20:21
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Скриншот из видео (Фото:Радио Свобода)

Скриншот из видео (Фото:Радио Свобода)

В Северодонецк на помощь украинским военным прибыли бойцы Иностранного легиона. Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА.

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«Луганской области помогает весь мир. Иностранный легион зашел в Северодонецк. Бои за город продолжаются», — говорится в сообщении ОВА в Facebook.

Видео дня

Видео об Иностранном легионе в Северодонецке также опубликовало Радио Свобода. В нем сообщается, что украинским защитникам привезли боеприпасы и медикаменты, а также при возможности заберут раненых.

https://www.facebook.com/odalug/videos/318650426977925/
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«Мы на правильной стороне истории. Мы позаботимся о том, чтобы все из нас вернулись домой к семьям. И мы уверены, что оккупанты этого не сделают», — сказал военный Иностранного легиона из Грузии в сюжете.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

https://www.youtube.com/embed/lsizNz0VMIQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Северодонецк Война в Украине Грузинский легион в Украине

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