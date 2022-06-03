«Мы на правильной стороне истории». Иностранный легион прибыл в Северодонецк на помощь украинским военным — видео 3 июня, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Радио Свобода)

В Северодонецк на помощь украинским военным прибыли бойцы Иностранного легиона. Об этом говорится в сообщении Луганской ОВА.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Луганской области помогает весь мир. Иностранный легион зашел в Северодонецк. Бои за город продолжаются», — говорится в сообщении ОВА в Facebook.

Видео дня

Видео об Иностранном легионе в Северодонецке также опубликовало Радио Свобода. В нем сообщается, что украинским защитникам привезли боеприпасы и медикаменты, а также при возможности заберут раненых.

«Мы на правильной стороне истории. Мы позаботимся о том, чтобы все из нас вернулись домой к семьям. И мы уверены, что оккупанты этого не сделают», — сказал военный Иностранного легиона из Грузии в сюжете.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли около 80% Северодонецка, в том числе восточные кварталы города. Позже он сообщил, что защитники Украины оттеснили врага с нескольких улиц.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сказал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.