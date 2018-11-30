Иностранным журналистам могут разрешить въезд в Крым

Украина может уточнить запрет на въезд в Крым

Министерство информационной политики совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой Украины работают над механизмом допуска иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма.

Как сообщалось ранее, Госпогранслужба ввела ограничения относительно пересечения административной границы с Крымом на период действия военного положения. Въезд в Крым разрешен исключительно по украинским документам. Под запрет попали все иностранцы, в том числе работники СМИ.

В связи с введением ограничений на въезд для иностранных граждан на территорию Крыма в МИП, ГМС и ГПСУ "работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым", говорится в заявлении МИП.

#МИП В связи с введением ГНСУ ограничений на въезд для иностранных граждан на территорию временно оккупированной АРК на время действия правового режима ВС, МИП в контакте с ГТСУ и ГНСУ работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов в Крым pic.twitter.com/FdVSoKF5YS - МИП Украины (@MIP_UA) 30 ноября 2018 г.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать