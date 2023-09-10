Россияне обстреляли машину иностранных волонтеров в Донецкой области: один из них погиб и двое ранены 10 сентября, 13:32 Волонтеры Road2Relief (Фото:Road2Relief)

Иностранные волонтеры попали под обстрел российской артиллерии вблизи прифронтового Часового Яра в Донецкой области. Один из них погиб, еще двое получили ранения, а один человек пропал без вести.

Иностранцы были волонтерами организации Road2Relief (Дорога помощи).

Как сообщили на странице организации в Instagram, утром в субботу, 9 сентября, четверо волонтеров на микроавтобусе отправились из Славянска в село Ивановское, что в направлении Бахмута, чтобы оценить потребности мирных жителей.

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В районе Часового Яра их авто обстреляли российские войска. От прямого попадания автомобиль перевернулся и загорелся.

В машине находились немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, волонтер из Канады Энтони «Тонко» Игнат и испанский волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль.

Немец и швед получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но сейчас они находятся в больницах в стабильном состоянии.

По состоянию на сейчас подтверждено, что Тонко погиб — его тело изъяли с места происшествия.

Состояние Эммы до сих пор неизвестно, она считается пропавшей без вести.

В другой организации Смілив відновлювати, для которой также волонтерил Тонко, подтвердили его гибель.

Энтони «Тонко» Игнату было 58 лет. Он был гражданином Канады, имел словацкое происхождение. Тонко жил в провинции Онтарио и работал там разнорабочим.

В 2022 году мужчина продал свой грузовик и приехал в Украину, чтобы помогать людям здесь на фоне полномасштабной войны.

«Новости о том, что у вас происходит, поразили меня в самое сердце. Мои родители родом из Словакии. Там мне не довелось побывать, но она совсем рядом. Поэтому и к Украине у меня теплые чувства. Поэтому я здесь и помогаю, чем могу», — говорил Тонко.

Он помогал беженцам на польской границе, доставлял гуманитарную помощь, эвакуировал людей, ремонтировал школы и отстраивал дома.

«Прекрасный, отзывчивый, всегда радостный, светлый, заботливый, трудолюбивый человек», — вспоминают Тонко в организации.

Road to Relief — украинская гуманитарная общественная организация, которая была создана в марте 2022 года для оказания помощи и поддержки гражданскому населению Украины, пострадавшему от российского вторжения. Ее волонтеры работают в Донецкой и Херсонской областях.