Более 700 иностранных студентов эвакуированы из Украины в Польшу — Госпогранслужба 10 марта, 15:18 Цей матеріал також доступний українською Иностранные студенты во время проверки документов на границе (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

Студентов из 26 стран, которые учились в Харькове, эвакуировали из Украины в Польшу на поезде.



Об этом в четверг, 10 марта, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.



«В пункте пропуска Мостиска Железнодорожная пограничники отдела Шегини Львовского отряда оформили поезд Львов — Перемышль, которым выезжали из страны 768 иностранцев», — говорится в сообщении.



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Выехать в ЕС смогли граждане Афганистана, Бангладеш, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Эквадора, Зимбабве, Иордании, Ливана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Сомали, Судана, Сингапура, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Индии и Италии.



Все они до войны учились в харьковских вузах.

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