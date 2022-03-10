Более 700 иностранных студентов эвакуированы из Украины в Польшу — Госпогранслужба

10 марта, 15:18
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Иностранные студенты во время проверки документов на границе (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

Иностранные студенты во время проверки документов на границе (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

Студентов из 26 стран, которые учились в Харькове, эвакуировали из Украины в Польшу на поезде.

Об этом в четверг, 10 марта, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

«В пункте пропуска Мостиска Железнодорожная пограничники отдела Шегини Львовского отряда оформили поезд Львов — Перемышль, которым выезжали из страны 768 иностранцев», — говорится в сообщении.

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Выехать в ЕС смогли граждане Афганистана, Бангладеш, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Эквадора, Зимбабве, Иордании, Ливана, Монголии, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Сирии, Сомали, Судана, Сингапура, Таджикистана, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Франции, Индии и Италии.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/292801869625357

Все они до войны учились в харьковских вузах.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Эвакуация Госпогранслужба Украины Студенты Харьков

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