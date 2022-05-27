Появилось видео засады иностранных добровольцев на бронетехнику РФ 27 мая, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Легионеры уничтожили БТР оккупантов вместе с экипажем (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео от воюющих за Украину иностранных добровольцев, устроивших засаду на российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Обнаружив бронетранспортер противника, бойцы проследили за ним с помощью разведывательного дрона, а потом вышли на выгодную позицию и ударили по БТР из противотанкового гранатомета.

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В результате точного попадания российская техника была уничтожена вместе с экипажем.

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