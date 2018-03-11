Иностранец пытался вывезти из Украины в Россию коллекцию старинных монет

В пункте пропуска Бачевск в Сумской области у молдаванина обнаружили коллекцию старинных монет, изготовленных в XVIII-XIX веках.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"В пункте пропуска Бачевск пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу коллекции старинных монет", - говорится в сообщении.
Так, при осуществлении досмотра автомобиля марки Skoda Fabia, которым выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в пепельнице салона транспортного средства обнаружил 8 старинных монет, изготовленных в XVIII-XIX веках.
Сейчас монеты, которые могут представлять историческую или культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в РФ десятки военных наград, спрятав их в протезах ног.
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