Вместе против российских захватчиков. Иностранцам разрешили продлевать контракт с ВСУ до 10 лет

2 августа, 17:34
Бойцы Интернационального легиона (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

Бойцы Интернационального легиона (Фото:International Legion of Defense of Ukraine/Facebook)

Иностранным бойцам-добровольцам разрешили во время действия особого периода продлевать контракт с Вооруженными Силами Украины до 10 лет.

Соответствующий указ № 545/2022 президент Зеленский подписал 1 августа.

Теперь иностранцы могут продлить срок службы в ВСУ от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

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Кроме того, военным будет предоставляться право на ежегодный отпуск с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежного пособия на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения. Длительность ежегодного основного отпуска будет зависеть от лет службы.

Отзыв из такого отпуска возможен только в случае объявления мобилизации, введения военного или чрезвычайного положения.

27 февраля Зеленский призвал граждан иностранных государств, являющихся друзьями Украины, приобщаться к силам теробороны. Из них сформировали отдельное подразделение — Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=4tSpVfbJduk

Политики ряда стран, в частности, Великобритании и Литвы, заявили о поддержке граждан, желающих присоединиться к защите Украины. Замминистра обороны Анна Маляр уже на следующий день после заявления Зеленского сообщила, что Минобороны получило несколько тысяч заявлений от иностранцев.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Добровольцы Владимир Зеленский Война России против Украины Интернациональный легион

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