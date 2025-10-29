В прокуратуре заявили, что в Киеве иностранца подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком

В Киеве задержали 39-летнего гражданина Турции, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 29 октября.

В прокуратуре рассказали, что сначала правоохранители заинтересовались иностранцем, поскольку он поссорился с бывшей сожительницей и из-за ревности устроил пожар в арендованной ею квартире, а также похитил ее ноутбук.

После этого мужчину задержали и изъяли у него мобильные телефоны. При осмотре на одном из них правоохранители увидели видео, на котором иностранец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика.

По данным прокуратуры, на видео 10-летний сын женщины, с которой мужчина имел отношения ранее.

Задержанному сообщили о подозрении не только в совершении поджога и краже вещей экс-сожительницы (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 194 УК Украины), но и в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.