Киевскую блогера Инну Воронову приговорили к году условно за «слив» кадров работы ПВО

5 июля, 17:48
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Блогер Инна Воронова (Фото:voronova.official/Instagram)

Блогер Инна Воронова (Фото:voronova.official/Instagram)

Киевскую блогера Инну Воронову, которая 16 мая распространила кадры работы ПВО в своих соцсетях, приговорили к одному году условно.

«Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием», — говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Киевлянка распространяла в соцсетях материалы о работе ПВО и последствиях поражения воздушных целей. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 114−2 УК Украины.

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Судя по опубликованому прокуратурой фото речь идет о блогере Инне Вороновой, певице и бывшей жене киевского наркодилера Юрия Чернецкого.

Київська міська прокуратура/Facebook
Фото: Київська міська прокуратура/Facebook
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Ночью 16 мая Инна Воронова выложила в Сеть видео, на котором было четко видно место вылета противоракет украинской ПВО — в соцсетях предполагали, что это могла быть даже работа ЗРК Patriot.

Кадры она обнародовала в своем аккаунте в Instagram, который тогда имел 122 тысяч подписчиков.

При этом Воронова не только снимала видео с привязкой к горизонту, но и указала свой жилой комплекс, из окна которого было видно работу ПВО.

Таким образом, блогер обнародовала максимум информации, которой враг мог воспользоваться для определения локации украинских систем противовоздушной обороны.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев ПВО Прокуратура Киева

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