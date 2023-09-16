Умерла руководитель киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова

16 сентября, 10:36
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Инна Кузнецова (Фото:RFE/RL)

Инна Кузнецова (Фото:RFE/RL)

В Вильнюсе в субботу, 16 сентября, умерла украинская журналистка, руководитель киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова. Ей было 52 года.

Об этом сообщила директор украинской редакции Радио Свобода Марьяна Драч.

По ее словам, в последнее время Инна Кузнецова тяжело болела. В марте она рассказывала, что ей сделали трансплантацию костного мозга.

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«Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно», — написала Драч в Facebook.

Инна Кузнецова работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором Радио Эра FM. С января 2009 года она возглавляла киевское бюро украинской службы Радио Свобода, была ведущей программ Ваша свобода и Субботнее интервью.

При руководстве Кузнецовой во время Евромайдана бюро получило премию имени Дэвида Берка. Она награждена Орденом за заслуги перед Литвой.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Радио Свобода Журналіст Смерть

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