Суд закрыл дело стоматолога из Ровно, которую обвиняли в издевательстве над детьми 20 апреля, 21:18 Инну Кравчук обвиняли в избиении детей (Фото:скриншот видео Виктории Мамотюк/YouTube)

Суд освободил от ответственности стоматолога из Ровно Инну Кравчук, которую обвиняли в избиении маленьких пациентов, из-за окончания сроков давности. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Единый государственный реестр судебных расследований.

В решении суда сказано, что следствие установило четыре случая противоправных действий стоматолога в двух клиниках в 2020 и 2021 годах. По данным обвинения, она в нескольких случаях применяла физическую силу к пациентам, а один раз нанесла легкие телесные повреждения ребенку, сдавив шею и щипая плечи, и у того появились кровоизлияниям.



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Адвокат и обвиняемая ходатайствовали о закрытии дела из-за окончания сроков давности, представители потерпевших и прокурор не возражали. Суд закрыл дело и освободил Кравчук от уголовной ответственности.

В феврале 2021 года в соцсетях распространили видео с камер наблюдения, установленных в кабинете Инны Кравчук. В одном случае женщина вместе с помощницей силой удерживала мальчика, а в ответ на сопротивление ударила его головой об кресло. Также она трясла и душила маленькую девочку. Правоохранители начали расследование по трем статьям.

В июле 2021 года стоматолога лишили лицензии.

