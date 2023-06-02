Суд отправил под домашний арест Инну Чернецкую и еще троих блогеров, которые «засветили» работу ПВО в Киеве 2 июня, 12:51 Инна Чернецкая (Фото:voronova.official/Instagram)

Соломенский райсуд Киева в пятницу, 2 июня, отправил под круглосуточный домашний арест четырех блогеров, в том числе и Инну Чернецкую. Они снимали и публиковали видео работы противовоздушной обороны во время атаки России на столицу.



Об этом сообщают Watchers Media и Украинская правда.

Как рассказали УП в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, кроме Чернецкой (Инны Вороновой), речь идет о Дарье Семенченко, Ольге Дидовец и Людмиле Нужной.

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Суд проводил закрытые слушания. По словам прокурора, в материалах ходатайства есть сведения о расположении ПВО. Защита настаивала на личном обязательстве, тогда как прокуратура просила для блогеров круглосуточный домашний арест.

Семенченко говорила в суде, что на своей странице видео с работой ПВО не распространяла. Она говорит, что прислала его администратору одного из популярных украинских Telegram-каналов и «была убеждена, что тот заблюрит видео перед публикацией». Адвокат Инны Чернецкой также убеждал, что злого умысла у нее не было.

31 мая Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем блогерам, которые снимали работу ПВО в Киеве во время российской атаки 16 мая.